"Le ganamos a Defensa en todos los sectores de la cancha", dijo Damonte

El técnico de Sarmiento, Israel Damonte, consideró que la victoria de esta noche ante Defensa y Justicia, por la octava fecha de la LPF, respondió a que “se armó un plan y se cumplió muy bien en la cancha” y lamentó los insultos a sus jugadores que se oyeron en el estadio Eva Perón de Junín.

“Hoy jugamos muy bien, armamos un plan que se ejecutó bien, convertimos muy bien y les ganamos en todos los sectores de la cancha”, dijo Damonte la finalizar el partido.

"Me voy contento porque el equipo volvió a ganar, volvió a tener hambre, tenemos que seguir de esta manera”, agregó.

Respecto de las críticas a su equipo, Damonte indicó: "Venimos haciendo mucho esfuerzo y a veces duelen algunos insultos o cosas que nos dicen. Quiero explicarle a la gente que nosotros no podemos hacer nada con los resultados de los otros; sí podemos competir y llevar al equipo a sacar puntos”.

“Queremos sacar la mayor cantidad posible de puntos, nuestra obligación es ganarles a nuestros rivales directos en la lucha por el descenso. No me pareció justa la atmósfera que sentí hoy en la cancha; el equipo da mucho, estamos ganando muchos puntos y muchos periodistas dicen que es una muy buena campaña, y no me gusta que se insulte a los jugadores”, añadió.

El entrenador también se preguntó “qué es jugar bien” y enfatizó: "Hace veintipico de años que vivo de esto y todavía no sé a qué se refieren cuando dicen jugar bien. Para mí jugar bien es meter la pelota en el arco rival la mayor cantidad posible de veces".

Damonte también destacó el rendimiento de Sergio Quiroga y de Lucas “Pata” Castro: “Tenemos una linda competencia en el plantel, hay partidos que buscamos alternativas y sabíamos que Quiroga, juntándose con Castro, nos iban a dar posesión y generar juego y que debíamos trabajar en que llegara gente al área para definir lo que ambos crearan".

“Guardamos jugadores para el segundo tiempo porque nuestros partidos son de esfuerzos físicos muy grandes. Sabíamos que se podían cansar jugadores y así funcionó como el caso de Brea, que entró y nos dio mucha velocidad y ataques punzantes”, dijo.

Por último indicó: “El torneo nuestro es largo y lo que buscamos es pelear y ganar puntos para salir rápido de la zona comprometida y poder pensar en otras cosas que el club se merece”.

Con información de Télam