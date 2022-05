Lautaro Bazán Vera se retiró de Los Pumas 7s para seguir carrera deportiva en Europa

El medio scrum cordobés Lautaro Bazán Vera dejará el seleccionado de rugby argentino, Los Pumas 7s para continuar su carrera deportiva en Europa.

Bazán Vélez señaló a la página oficial de la Unión Argentina de Rugby: "tenía pensado buscar algo para irme después del Mundial de Sudáfrica -se disputará entre el 9 y 11 de setiembre- pero aparecieron ahora algunos ofrecimientos, y me pareció una muy buena oportunidad".

"Lo pensé muy bien, es algo que quiero hacer, tener una experiencia en Europa y un poco el anhelo personal de querer volver al juego de quince jugadores. Además junto con esas ganas, también está el deseo de poder llegar a Los Pumas", agregó.

Más adelante, enfatizó: "la contracara de todo esto es la situación de tener que dejar a Los Pumas 7s. Eso es algo que me genera tristeza, angustia y mucho dolor, pero prioricé lo que quiero para mi futuro, y por eso resolví dar este paso".

Bazán Vera se formó en Córdoba Athletic y la carrera internacional en los seleccionados nacionales comenzó en 2014 cuando fue convocado para integrar el plantel de Los Pumitas, equipo al que representó en tres oportunidades.

Formó parte del plantel argentino que actuó en el Mundial de Nueva Zelanda 2014 (9o puesto), posteriormente continuó con el seleccionado Menores de 20 participando en el Mundial de Italia 2015 (9o puesto) y el Mundial de Inglaterra (3er puesto).

Además, en 2014 también tuvo su primer contacto con el rugby seven siendo capitán del seleccionado nacional juvenil que conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Naijing, China.

Asimismo, logró una decena de medallas con Los Pumas 7s: Medalla de Plata en el Seven de Ciudad del Cabo 2017, Medalla de Plata en el Seven de Las Vegas 2018, Medalla de Bronce en el Seven de Sydney 2018, Medalla de Oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Y la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2019 ; al igual que en el Seven de Dubai I 2022 y Seven de Dubai II 2022; presea de plata en el Seven de Málaga 2022 y de oro en el Seven de Vancouver 2022.

Con información de Télam