Scaloni participa en curso de formación de entrenadores en la Argentina

El director técnico Lionel Scaloni, campeón mundial con el seleccionado argentino en Qatar 2022, participó de un curso de formación de entrenador patrocinado por la FIFA y la Conmebol en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza.

El santafesino brindó una charla virtual desde España y contestó preguntas de los técnicos de Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, que fueron elegidos por las federaciones de sus respectivos países como miembros del seminario.

"Tuve grandísimos entrenadores y formadores, que me inculcaron cómo interpretar este deporte bajo los términos del respeto y la disciplina. Pero algo sobre lo que debemos incidir los entrenadores es dejar hacer al niño, que se manifieste adentro de una cancha, y corregirle lo que realmente valga la pena. No podemos decirle qué debe hacer todo el tiempo porque le sacamos la iniciativa y la inventiva", sostuvo el último ganador del premio FIFA The Best al Mejor Entrenador.

Rocío Yañez, instructora del Instituto Nacional del Fútbol de Chile y primera mujer en dirigir en el fútbol profesional masculino de su país, valoró las palabras de Scaloni como "muy significativas".

"Nunca perdió el horizonte que nos gusta y radica en estar centrado en el jugador, en orientar todo su trabajo en un aprendizaje significativo y cercano. Nos da mucha más fuerza de que ése es el camino correcto", aseguró en declaraciones al sitio de la FIFA.

"Me impresionó su claridad conceptual, su honestidad y humildad, que terminan siendo valores que transmite el fútbol", destacó el argentino Rubén Rossi, campeón mundial juvenil con Diego Maradona en 1979 y actual director metodológico de la Escuela de Fútbol César Luis Menotti.

Con información de Télam