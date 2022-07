Battaglia no ocultó su malestar por la falta de refuerzos tras la eliminación en la Libertadores

El entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, se mostró molesto por la falta de refuerzos para su plantel en el semestre luego de la eliminación que sufrió el equipo en los octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Corinthians, de Brasil, en definición por penales.

"He tenido la posibilidad de pedir lugares que teníamos que mejorar en cuanto a recambio, pero no fue así y uno trata de hacer lo mejor con el plantel que tiene. Hay situaciones que uno plantea y deberían resolverse en el tiempo adecuado. Y no solo eso, se fueron jugadores que eran importantes, pero son situaciones que no manejo yo", se quejó Battaglia en la rueda de prensa posterior a la eliminación en La Bombonera.

El entrenador optó por salir "con los tapones de punta" como en su vieja época de mediocampista, en un claro mensaje a Juan Román Riquelme y los demás integrantes de la secretaría de fútbol por no haber traído ninguna incorporación y por las salidas con el pase libre de Eduardo Salvio y Cristian Pavón que dejó al equipo sin recambio, pese a que el cordobés fue ignorado durante lo que va de 2022.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El "Toto" Salvio se fue a Pumas UNAM de México y Pavón, luego de no haber jugado durante todo el semestre por no haber arreglado su contrato, al Atlético Mineiro brasileño.

Esta declaración del técnico apenas después de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores, el gran objetivo de Boca, puede ser el comienzo de un nuevo conflicto con la dirigencia que maneja el fútbol del club.

El "pase de factura" de Battaglia fue a minutos de la caída más dura de Boca en el año y justo cuando parecía que había encontrado el equipo.

Ahora se verá cómo lo toman Riquelme y el Consejo de Fútbol, quienes más allá de alguna gestión para incorporar, están muy conformes con el armado del plantel.

"Esta es una derrota que duele porque uno de los objetivos siempre es la Libertadores y la idea nuestra era llegar lo más lejos posible, pero nos quedamos en el camino. Pero esto sigue, el club merece seguir día a día y decir presente en todas las competiciones", añadió Battaglia.

"Los jugadores son inteligentes, saben en el club que están y cómo tienen que responder. Este era un objetivo importante, lo sabemos, pero quedan dos torneos por delante en los que se tienen que competir al máximo", añadió quien como futbolista fue el que más títulos ganó en la historia de Boca.

En cuanto a la llegada de refuerzos, más allá de la "quimera" de poder haber traído a Arturo Vidal que jugará en el Flamengo, los nombres que suenan como posibles son los de Tomás Belmonte de Lanús, Adonis Frías de Defensa y Justicia y Diego Valoyes de Talleres de Córdoba.

Se vera ahora si se seguirán con esas gestiones (el libro de pases cerrará este jueves) o si con la eliminación en la Libertadores ya es demasiado tarde para traerlos, pensando que solo quedan la Liga Profesional y la Copa Argentina para competir en lo que resta del año.

Por otra parte, cuando al entrenador se le preguntó quién fue el responsable de que Darío Benedetto pateara el quinto penal luego de haber errado uno en el primer tiempo, respondió que fue decisión del delantero.

"Fue decisión de él patear el quinto penal. Estaba con confianza y siempre le damos la confianza a todos. No se le pudo dar, son esas noches donde quizá las cosas no salen", dijo en una señal de apoyo al "Pipa".

Battaglia también hizo alusión a victorias por penales como las conseguidas este año ante Racing por la Copa de la Liga o en noviembre pasado ante Talleres por la Copa Argentina, en dos títulos que ganó pero el equipo fue criticado por haber conseguido el pase por esa vía.

"A veces no merecés y pasás de fase igual, ahora merecimos y no pasamos. Son cosas que tiene el fútbol y hay que saber entender", explicó el DT.

No obstante, admitió "Nadie se va a acordar de las formas, todos se van a quedar de que quedamos afuera. Aunque por dentro tenga la satisfacción por el esfuerzo que hicieron los muchachos, la realidad es que no pasamos".

Boca retomará los entrenamientos a las 16 en el predio que el club posee en Ezeiza y comenzará a planificar el clásico ante ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro , el próximo sábado desde las 15.30 por la séptima fecha de la Liga Profesional y con el arbitraje de Fernando Espinoza.

Con información de Télam