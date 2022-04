“Se enfrentarán dos equipos muy equiparados”, dijo el DT de Talleres

Talleres de Córdoba debutará este miércoles en la Copa Libertadores de América cuando reciba en el estadio Mario Kempes a Universidad Católica de Chile en el inicio del grupo H, y su DT, Pedro Caixinha, advirtió que “se enfrentarán dos equipos muy equiparados”, además de confiar en alcanzar "un buen resultado".

El debut del entrenador al frente del conjunto ‘albiazul’ fue con derrota 1-2 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata por la Copa de la Liga, el viernes pasado

Al respecto, el entrenador portugués dijo: “Al equipo lo siento muy bien. El sábado les dije a los jugadores que teníamos 24 horas de luto y luego enfocarnos en lo que viene. Encontré un grupo con mucha voluntad de aprender".

Asimismo, el flamante técnico del club de Barrio Jardín consideró que hizo buenos “primeros 45 minutos” ante el ‘Lobo’ y advirtió la importancia de mantener el nivel los 90 minutos: “Es lo que queremos”, enfatizó.

"Me siento de maravillas en el club. Lo único que me da pena es que aún no conozco por el nombre a todas las personas que trabajan en las distintas áreas", acotó en conferencia de prensa.

La ‘T’ no tuvo en sus filas el último viernes ni al colombiano Diego Valoyes ni al uruguayo Michael Santos, por sendas lesiones, sobre lo que Caixinha reflexionó: “No estoy pensando en los jugadores lesionados, pienso en lo que puedo. Una vez que estén con nosotros, me enfocaré en ellos. Confío totalmente en los que tengo", indicó.

Talleres volverá a jugar la Copa Libertadores luego de 20 años, y buscará pasar de ronda en un grupo que tiene como integrantes, además del equipo chileno, a Flamengo de Brasil y Sporting Cristal de Perú.

“Queremos pasar a octavos de Libertadores o seguir en competencias internacionales por vía de la Sudamericana. Esa es nuestra visión”, agregó el portugués, quien no adelantó los nombres que conformarán la formación inicial.

Con información de Télam