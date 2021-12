Los jugadores de NBA que no estén vacunados contra el coronavirus no podrán jugar en Canadá

Los jugadores de la liga estadounidense de básquetbol, la NBA que no se hayan vacunado contra el coronavirus no podrán ingresar a Canadá, para jugar ante la franquicia Toronto Raports, desde el 15 de enero próximo, según lo anunció hoy la liga.

Los equipos que cuentan con jugadores no vacunados ya no podrán utilizarlos en Toronto para jugar partidos a partir del 15 de enero ya que la nueva ley canadiense exige que todos los visitantes que ingresen al país sean vacunados.

Cualquier jugador de la NBA no vacunado con visa temporal que salga del país no podrá volver a ingresar a los Estados Unidos, por lo tanto un jugador no podría regresar después de jugar en Canadá o viajar a otra nación del exterior, consignó ESPN.

Los equipos deben proporcionar a la oficina de la Liga una lista de jugadores no vacunados antes del próximo viernes.

La NBA asegura que el 97 por ciento de sus jugadores están vacunados y las fuentes dicen que más del 60 por ciento han recibido inyecciones de refuerzo, pero el principal defensor de la antivacunación en la NBA, Kyrie Irving, base de Brooklyn Nets, quien cada día tiene más comprometido su futuro en la liga.

