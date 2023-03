Fortaleza goleó en Brasil con doblete del argentino Lucero y jugará con Cerro Porteño de Sava

(Cierra segunda fase)

Fortaleza, dirigido por el entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda, goleó como local en Brasil a Deportivo Maldonado, de Uruguay, por 4-0 (0-0 en la ida), con un doblete del ex Vélez Sarsfield, Juan Martín Lucero, llegando desde el banco de suplentes, y en la tercera fase que conduce a la ronda de grupos de la Copa Libertadores se enfrentará a Cerro Porteño, de Paraguay, que conduce su compatriota Facundo Sava.

En el conjunto del norte de Brasil fue titular el volante ex River Plate, Tomás Pochettino, mientras que como en la ida no vio acción en el banco de suplentes el ex Independiente, Silvio Romero, cordobés como el primero.

Mientras que en el equipo uruguayo fueron titulares los delanteros argentinos Claudio Spinelli y Hernán Toledo, mientras que su compatriota Tomás Fernández ingresó en el complemento.

También con holgura se clasificó el equipo chileno Deportivo Magallanes a la tercera fase de la Copa Libertadores tras vencer como visitante a Always Ready, de Bolivia, en los 3.650 metros de altura de la ciudad de La Paz, por 3 a 1, ratificando el 3-0 logrado como local la semana pasada en la ida jugada en Santiago.

En ese cotejo de ida había marcado un gol el zaguero central argentino Fernando Piñero, mientras que hoy en el estadio Hernando Siles los tantos fueron obra de Matías Vásquez, su compañero de defensa, y los delanteros Julián Alfaro y Felipe Flores.

Edarlín Reyes descontó en tiempo de descuento para los bolivianos, donde fue titular el delantero argentino Marcos Riquelme.

Con más sufrimiento en cambio pasó de ronda Millonarios, de Colombia, que en Bogotá se impuso a la Universidad Católica, de Ecuador, por 2 a 1, luego de empatar también 0 a 0 en la ida.

En este encuentro que cerró la segunda fase de esta Libertadores 2023 en el estadio El Campín y fue arbitrado por el argentino Facundo Tello, en el equipo ecuatoriano fueron titulares sus compatriotas Tomás Oneto y Facundo Martínez, mientras que permaneció en el banco sin ver acción el ex River Plate y Estudiantes, de La Plata, Mauro Díaz.

Con información de Télam