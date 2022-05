Asteras Trípolis de Grecia termina temporada con empate y goles argentinos

Los argentinos Jerónimo Barrales y Matías Iglesias convirtieron hoy un gol cada uno para Asteras Trípolis, que finalizó su actuación en la temporada con un empate 2-2 ante el descendido Apollon Smirnis, por la última fecha de la ronda Descenso de la Superliga de fútbol de Grecia.

El delantero Barrales, de 35 años, anotó la primera conquista a los 4m. de la segunda etapa. El exjugador de Banfield y Huracán concretó su sexto tanto en la campaña, al cabo de 27 partidos.

Por su lado, el mediocampista Iglesias, de 37, tuvo su bautismo en la red en el certamen, a los 29m. del período final. En tiempo de descuento, el jugador rosarino vio la tarjeta roja, según contempló el sitio ‘Flashscore’.

En Asteras Trípolis también se desempeñaron el lateral Federico Álvarez (ex Quilmes) y el mediocampista mendocino Juan Munafó, mientras que Nicolás Martínez (ex Acassuso) se alistó en Apollon Smirnis.

Otros resultados de la séptima jornada: Lamia 0-Atromitos 0; Ionikos 3-Panaitolikos 1; Volos 5-OFI Creta 0.

En uno de los adelantos disputados el sábado, por la zona Campeonato, Aris Salónica, dirigido por el técnico marplatense Germán Burgos (ex DT de Newell’s), dio vuelta el tanteador y terminó ganándole por 3-2 a AEK Atenas. Los también argentinos Mateo García (ex Instituto de Córdoba) y Daniel Mancini (ex Newell’s) convirtieron un gol cada uno para el conjunto ganador.

Además, Panathinaikos, con un tanto del mediocampista comodorense Lucas Villafáñez (ex Independiente), venció claramente a PAS Giannina, por 4-0. Por su parte, el campeón Olympiakos obtuvo un empate 1-1 con PAOK Salónica.

Con información de Télam