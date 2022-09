Steve Gerrard, DT del Aston Villa de Martínez y Buendía, dice que no está firme en el cargo

Steven Gerrard, el técnico del Aston Villa de la Premier League inglesa, donde juegan los argentinos Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía, admitió hoy que no está firme en su cargo y subrayó la importancia de lograr un buen resultado el próximo sábado ante Manchester City.

"Estoy preocupado, por supuesto que sí", señaló Gerrard, de 42 años y quien hizo casi toda su carrera en la Premier en el Liverpool (504 partidos y 121 goles) antes de culminar en Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos.

"Si me parara aquí y dijera que no me preocupa la situación, creo que me mirarías como si fuera de un planeta diferente", le dijo Gerrard a un periodista que le preguntó su estado de ánimo al ver al equipo anteúltimo con tres puntos sobre 15.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Aston Villa perdió ayer por 2-1 en Londres ante el Arsenal, con buena actuación del arquero "Dibu" Martínez, en lo que fue la cuarta derrota en cinco juegos.

"Estoy siendo honesto y crítico conmigo mismo. Haré mi trabajo lo mejor que pueda. Daré un paso al frente y asumiré la responsabilidad lo mejor que pueda. Mostramos carácter y compromiso y aguantamos a veces, pero si seguimos fallando en áreas clave, seguiremos concediendo goles", puntualizó Gerrard en declaraciones reproducidas por la BBS Sports.

El sábado venidero, por la sexta fecha de la Premier, Aston Villa jugará como local en Birmingham ante el poderoso Manchester City, del ex River Julián Álvarez y el noruego Erling Halaand, quien suma nueve tantos en cinco cotejos.

Con información de Télam