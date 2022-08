El argentino Costas está próximo a ser el DT del seleccionado de Bolivia

El argentino Gustavo Costas está “próximo” a acordar su vinculación como nuevo DT del seleccionado de fútbol de Bolivia, con miras a las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo a lo revelado por distintos periódicos de La Paz, el entrenador, de 59 años, asumiría el cargo al frente de la ‘Verde’ en “noviembre próximo, una vez que culmine su contrato con Palestino de Chile”, expresó el diario ‘La Razón’.

Por su lado, el sitio ‘El Deber’ explicó que el exDT de Racing Club y con frondosa experiencia en clubes de Perú, Ecuador, Colombia y Paraguay “quedó en el primer lugar de las preferencias” de las autoridades de la Federación Boliviana (FBF) para suplir al venezolano César Farías, quien condujo al equipo hasta la finalización de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022.

En principio, Costas prevaleció “en un listado final a sus compatriotas Jorge Almirón (exDT de Lanús) y Sergio Batista (ex seleccionado argentino); al colombiano Hernán ‘Bolillo’ Gómez (ex Selección Colombia) y al español Miguel Ángel Portugal (ex Royal Pari boliviano)”, entre otros.

“Es un DT al que le gustan los desafíos grandes. No exige, sólo trabaja”, consideró un allegado a la FBF, según ‘La Razón’.

“Me siento halagado de que se hayan fijado en mí, dirigir una selección te da mucho más prestigio, más de lo que te da un club, después las ganas y la ilusión de hacer un gran trabajo y poder llevar a Bolivia al Mundial después de tantos años”, apuntó –días atrás- Costas al citado periódico paceño.

“Sé cómo está Bolivia, pero no me da miedo, al contrario, me da fuerza y entusiasmo. Confío en mi trabajo, sé que hay que trabajar en la formación, cosa que no tienes que hacer en otro seleccionado, pero es el trabajo de uno, sé a dónde voy a ir. No voy a ir para decir que falta esto o lo otro” puntualizó el referente y emblema de la ‘Academia’ de Avellaneda.

Con información de Télam