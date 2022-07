Vilas y su legado, los ejes de un nuevo libro

La gloriosa carrera de Guillermo Vilas, el tenista argentino más importante de la historia, y el inmenso legado que dejó para el desarrollo de quienes siguieron sus pasos son el eje de "Vilas, el número 1", libro del periodista Luis Vinker editado por Planeta.

"Willy" no fue solo uno de los mejores tenistas de su época sino también uno de los deportistas más importantes de la Argentina junto con nombres ilustres como los de Diego Maradona, Lionel Messi, Juan Manuel Fangio, Emanuel Ginóbili y pocos más.

"Antes de Maradona o Messi (o de Roger Federer y Rafael Nadal), mucho antes de internet y las redes sociales, cuando no existían esas comitivas en las que el deportista viaja rodeado, un hombre solito con su alma recorrió el planeta ganando partidos y torneos y le dio a este país un regalo que no esperaba: un amor por el tenis que no se ha extinguido", presenta Planeta.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Y agrega: "De la mano de los recuerdos de Luis Vinker, un periodista que acompañó a Guillermo Vilas en sus años de gloria y sus mayores batallas, esta es la crónica de una vida de película, de una personalidad plena de aristas y del talento y la determinación que hicieron de 'El Gran Willy' un ícono perfecto: el gran héroe deportivo nacional".

"Las sensaciones que provocaba Vilas en la cancha eran como un aura mágica, similar a lo que generaba Maradona", apunta Franco Davin, extenista y entrenador de los dos argentinos que heredaron los títulos de 'Willy' en los Grand Slam: Gaudio en Roland Garros y Del Potro en el US Open.

"Alguna vez dijimos que nuestra aspiración en el tenis era que su mensaje y sus valores trascendieran los resultados deportivos, aprender a convivir con las victorias pero también con las frustraciones. El legado de Vilas como tenista también nos llega desde allí", señala en el prólogo del libro Daniel Orsanic, capitán del equipo nacional que conquistó la Copa Davis.

Con testimonios de aquella época y también los recuerdos actuales de sus protagonistas -jugadores, entrenadores, dirigentes, periodistas-, el libro refleja los aspectos humanos, profesionales, artísticos y sentimentales de una personalidad que marcó época.

Con información de Télam