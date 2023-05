León venció a Tigres en "duelo" mexicano y jugará la final ante Los Angeles de Estados Unidos

León de México, dirigido por el argentino Nicolás Larcamón, se clasificó finalista de la Liga de Campeones de la Concacaf 2023 tras vencer 3-1 a Tigres, y tendrá como rival en la definición a a Los Angeles FC de Estados Unidos.

El partido se jugó en el estadio Nou Camp y los goles fueron convertidos por Fidel Ambriz (10 minutos), el ecuatoriano Ángel Mena (15m) y el argentino Adonis Frías, ex Defensa y Justicia, (79m), mientras que Raymundo Fulgencio marcó por Tigres (68m).

En León también fue titular Lucas Romero (ex Vélez e Independiente) e ingresó en el segundo tiempo Lucas Di Yorio (ex Aldosivi); por el lado de Tigre jugó el arquero Nahuel Guzmán (ex Newell's) y Guido Pizarro (ex Lanús), y en la segunda etapa entró Nicolás Ibáñez.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los Angeles obtuvo el pase a la final la semifinal entre equipos estadounidenses ante Philadelphia Union con marcador global de 4-1.Fue 1-1 con Unión como local y en el desquite los angelinos vencieron 3-0.

La primera final será el 30 del actual con León como local y el desquite se llevará a cabo en el BMO Stadium en Los Angeles el 6 de junio.

Con información de Télam