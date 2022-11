Equipo de ascenso de Grecia gana con goles de argentinos

OF Ierapietras, uno de los equipos europeos que mayor cantidad de futbolistas argentinos tiene en sus filas, debutó hoy en forma exitosa en el torneo de Segunda División (Super League 2) de Grecia, al derrotar por 2-0 a Egaleo, en partido de la jornada inaugural.

Los tantos del club ubicado en la costa sudeste de la Isla de Creta fueron obra del atacante santafesino Nicolás Andereggen (ex Unión de Santa Fe), a los 5 minutos del primer período, y del extremo derecho bonaerense Iván Muller (ex Excursionistas), a los 33m. de ese mismo segmento inicial.

OF Ierapietras es una institución gerenciada, cuyo principal accionista es el abogado y empresario argentino, Rodolfo 'Fito' Baqué.

Además de Andereggen (23 años) y Muller (23), otros tres compatriotas integraron el equipo titular del OF Ierapietra: los mediocampistas Juan Cataldi (23, ex Gimnasia y Esgrima La Plata) y Nicolás Czornomaz (27, ex Mitre de Santiago del Estero) y el extremo izquierdo Faustino Dettler (24, ex Patronato de Paraná), según reflejó el sitio Transfermarkt.

El mediocampista cordobés Ignacio Jiménez (22, ex Talleres de Córdoba) ingresó en el segundo período, mientras que el centrocampista ofensivo Lucas Goberville (22, ex Nueva Chicago) y el mediocampista izquierdo Rafael Blancq (24, ex Argentinos Juniors) estuvieron en el banco de relevos y no entraron.

Otros cuatro argentinos componen el plantel y no se mostraron disponibles para el DT Angelos Digozis en este partido. Se trata del arquero Lucas Soto (25, ex CD Lasallano de Córdoba), del defensor José Vivanco (24, ex Temperley), del mediocampista Valentín Matlis (22, ex Aldosivi de Mar del Plata) y del atacante Martín Giménez (34, ex Talleres de Remedios de Escalada).

Además Larisa, con el concurso del extremo izquierdo Fabricio Pedrozo (ex Atlanta), le ganó por 3-0 a Iraklis.

Con información de Télam