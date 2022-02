El argentino Javier Mendoza marca en la SuperLiga de Grecia

El delantero argentino Javier Mendoza convirtió esta tarde en la SuperLiga de fútbol de Grecia dictaminando la victoria de Panaitolikos sobre Panathinaikos, por 1-0, en uno de los anticipos de la 24ta. fecha.

El exatacante de Huracán e Instituto de Córdoba, de 29 años y oriundo de la ciudad salteña de Tartagal, festejó el gol del éxito, a los 2m. de la segunda parte, según el sitio Soccerway.

En Panaitolikos, que llegó a las 28 unidades y está en la novena posición, ingresó en la segunda parte el marcador de punta Braian Lluy, ex Racing y Platense.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En Panathinaikos, que sigue cuarto con 36 puntos, actuaron como titulares el lateral derecho Facundo Sánchez (ex Estudiantes de La Plata) y el mediapunta Lucas Villafáñez (ex Independiente), mientras que el atacante tucumano Sebastián Palacios (ex Independiente y Boca) ingresó en la segunda mitad, indicó Flashscore.

En otro anticipo de la jornada, el penúltimo Atromitos (17 puntos) batió por 2-0 a Asteras Trípolis (32), que contó con los concursos de Matías Iglesias, Juan Munafó, Jerónimo Barrales (ex Banfield) y Federico Alvarez (ex Quilmes).

Además, Ionikos, con el defensor Salvador Sánchez (ex Gimnasia de Jujuy), empató 0-0 con OFI Creta, que tuvo en sus filas a Miguel Mellado (ex Chacarita) y al extremo Juan Neira (ex Gimnasia La Plata), expulsado en tiempo de descuento.

Mañana, en una de las atracciones del segmento dominical, se producirá el estreno del técnico marplatense Germán Burgos (exDT de Newell’s), que conducirá al Aris Salónica en el clásico con PAOK.

Además, el puntero e invicto Olympiakos (56) visitará al Volos (28).

Con información de Télam