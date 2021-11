Cordobés García convierte en la Superliga de fútbol de Grecia

El mediocampista ofensivo argentino Mateo García convirtió hoy un gol para Aris Salónica, que derrotó como visitante a Volos, por 2-1, en la continuidad de la novena fecha de la Superliga de fútbol de Grecia.

El volante cordobés, de 25 años, consiguió el segundo tanto del elenco ganador, apenas comenzada la segunda mitad (St. 1m.).

De este modo, el exjugador de Instituto acumula 3 conquistas en el certamen, al cabo de 7 presentaciones, según confió el sitio Soccerway.

En Aris Salónica también se alistaron Daniel Mancini (ex Newell’s) y Facundo Bertoglio (ex Colón de Santa Fe), quien fue expulsado a los 16 minutos del primer período, junto al defensor del Volos, Fausto Grillo (ex Vélez).

En el conjunto perdedor volvió a convertir el enganche Nicolás Oroz (ex Chacarita), quien descontó a los 3 minutos de la etapa complementaria. El jugador nacido en Villa Mercedes venía de anotar en el 1-1 frente a Ionikos, durante la semana pasada.

El líder Olympiacos (23 unidades) superó por 1-0 a Ionikos, mientras Panathinaikos, con Sebastián Palacios (ex Independiente) y Lucas Villafáñez (ex CAI de Comodoro Rivadavia), cayó como local frente a PAOK Salónica, por 3-1.

En otro encuentro, Asteras Trípolis, con los concursos de Federico Álvarez (ex Quilmes), Rodrigo Gómez (ex Huracán) y Matías Iglesias, fue derrotado en casa por Lamia, por 1-0.

Con información de Télam