Triplete de argentino Cano en triunfo de Fluminense en el fútbol de Brasil

El delantero argentino Germán Cano firmó hoy un triplete para Fluminense, que batió por 3-1 a San Pablo, en partido válido por la 36ta. fecha del campeonato de Primera División del fútbol de Brasil, más conocido como Brasileirao.

El atacante bonaerense, de 34 años, anotó el empate provisorio al minuto del segundo período, del encuentro celebrado en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Y luego, el exjugador de Lanús, Chacarita y Colón de Santa Fe sentenció el pleito en favor del conjunto carioca, con dos tantos consecutivos, a los 11 y 14 minutos, respectivamente.

De esta manera, Cano reafirmó su capacidad goleadora y llegó a las 24 conquistas en el certamen, al cabo de 36 presentaciones, erigiéndose en el máximo artillero.

San Pablo, que se puso en ventaja por intermedio de Luciano (Pt. 30m.), contó con el ingreso desde el minuto inicial de Jonathan Calleri (ex Boca y All Boys), mientras que en la segunda parte entraron Nahuel Bustos (ex Talleres de Córdoba) y Giuliano Galoppo (ex Banfield).

En otro adelanto sabatino, Santos, que tuvo en el banco al mediocampista Gabriel Carabajal (ex Argentinos Juniors), empató 1-1 con Avaí.

Los partidos de mañana serán: Fortaleza-Atlético Goianiense y Coritiba-Flamengo (16.00); Cuiabá-Palmeiras (18.30). El lunes se completará la jornada con el choque Atlético Mineiro-Botafogo (20.00).

Con información de Télam