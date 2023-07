Inter Miami, futuro equipo de Messi y Martino, rescata empate por la MLS

Inter Miami, futuro equipo de los rosarinos Lionel Messi y Gerardo Martino, igualó esta noche 2-2 con Columbus Crew, en uno de los adelantos del fin de semana número 20 de competencia de la Major League Soccer (MLS) del fútbol de los Estados Unidos.

El equipo de la península de la Florida, último en la Conferencia Este del certamen con solamente 17 unidades, estableció la igualdad, a los 45 minutos de la segunda etapa, por intermedio del delantero venezolano Josef Martínez.

El primer empate de Inter Miami, que hoy fue dirigido en forma provisoria por el también argentino Javier Morales, lo consiguió el ecuatoriano Leonardo Campana (St. 12m.).

Los dos goles de Columbus Crew los marcaron Darlington Nagbe (Pt. 23m.) y Christian Ramírez (St. 24m.), según reflejó ‘Soccerway’.

En Inter Miami jugaron Nicolás Stefanelli (ex Defensa y Justicia) y Benjamín Cremaschi, mientras que para el elenco visitante lo hizo el mediocampista cordobés, que adoptó la nacionalidad armenia, Lucas Zelarayán (ex Belgrano).

Tanto Messi como Martino (que ya fue presentado como DT) harían sus respectivos estrenos en la franquicia en el cotejo ante Cruz Azul de México, por la primera fecha de la Copa de la Liga, previsto para el viernes 21 en el PNK Stadium, de Fort Lauderdale.

Además, Orlando City, que contó con los ingresos de Ramiro Enrique (ex Banfield) y Martín Ojeda (ex Godoy Cruz de Mendoza), no tuvo piedad con Toronto FC, al que vapuleó por 4-0.

Mañana jugarán New York City (con Braian Cufré y Matías Pellegrini)-Charlotte FC (Enzo Copetti).

Con información de Télam