"Pudimos haber jugado mejor", afirmó Gabriel Milito, DT de Argentinos Juniors

El entrenador de Argentinos Juniors, Gabriel Milito, afirmó esta noche que pudieron "haber jugado mejor", tras la caída de su equipo ante River Plate por 2 a 1 por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"Podíamos haber jugado mejor. No pudimos imponernos como nos habíamos imaginado porque no fuimos precisos", indicó Milito, luego de perder ante River en el Monumental Más.

El entrenador del "Bicho" añadió que "en el segundo tiempo jugó como imaginábamos, más con un 4-3-3 y con la ventaja apostamos por un plan pero el empate nos golpeó. Tuvimos una situación muy clara de (Federico) Redondo. Creo que el empate era lo más Justo".

Respecto de la situaciones polémicas del partido, en ambos penales de River y dos tantos anulados a Argentinos Juniors por off side, puntualizó que "no vi las acciones pero me dijeron que fueron un tanto dudosas. Opinar sobre algo que no vi es complejo".

Desde el juego puedo decir que fue un partido que lo controlamos de a ratos, pero no desarrollamos nuestro juego. River no tuvo el brillo suele tener. No tuvimos fluidez para poder atacarlos", completó.

Con información de Télam