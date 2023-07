Tras la derrota en Resistencia el DT Quiroz deja su cargo en Aldosivi de Mar del Plata

Luego de la derrota sufrida esta tarde en Resistencia ante Chaco For Ever por 3-0, el director técnico Fernando Quiroz presentó la renuncia al cargo en Aldosivi de Mar del Plata y no dirigirá más al ‘Tiburón’ en el campeonato de la Primera Nacional de fútbol.

El encuentro de la 20ma. fecha de la zona B del certamen, jugado en el estadio Juan Antonio García de la capital chaqueña, dejó secuelas inmediatas en el conjunto del puerto marplatense, ya que ‘Tete’ Quiroz habló con los dirigentes y les ofreció su dimisión.

Bajo su gestión en este segundo ciclo al frente de Aldosivi, el exDT de Instituto de Córdoba, San Martín de San Juan, Estudiantes de Buenos Aires y Sarmiento de Junín, entre otros clubes, había cosechado 6 victorias, 4 empates y 11 derrotas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El equipo marplatense acumula 22 puntos en la clasificación y se ubica solamente por encima de Racing de Córdoba (20), Tristán Suárez (17), Chaco For Ever (16) y Villa Dálmine (15).

Con miras al partido del domingo próximo ante Quilmes, por la 21ra. fecha, el plantel empezará a trabajar este martes con el entrenador interino Diego Villar, secundado por el preparador físico Mariano Charlier.

Con información de Télam