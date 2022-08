Schelotto se despidió de Racing: "Soy el único futbolista de la era Gago que nunca jugó"

El defensor Ezequiel Schelotto se despidió hoy de Racing Club a través de las redes sociales, pero en una entrevista deslizó críticas hacia el entrenador Fernando Gago porque no lo tuvo en cuenta.

"Tengo bronca por ser el único futbolista de la era Gago que nunca jugó", dijo Schelotto en diálogo con la radio DSports.

"No sabía más qué hacer para que el entrenador entienda que estaba disponible. Me hubiese gustado que me vaya de frente, porque yo siempre fui a hablar con él. Nunca me explicó por qué no me tenía en cuenta", agregó el exdefensor de Milan y Atalanta, de Italia.

Schelotto se incorporó a Racing en 2021 y en agosto pasado sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

En la gestión de Gago, quien asumió el 21 de octubre de 2021, Schelotto no sumó minuto alguno de juego desde su recuperación.

En su cuenta oficial de Instagram, Schelotto expresó que se despide de Racing "de un modo que no quería", pero agradeció a la institución por otorgarle la posibilidad de jugar en el fútbol argentino y "de vestir la camiseta de un grande".

"Trabajé en silencio incansablemente, horas y horas para volver, pero no dependía de mí y estar ausente los meses lesionado no fue fácil, ir al banco y no entrar, pero les aseguro que hice hasta lo imposible por jugar", señaló Schelotto.

El "Galgo", de 33 años, está en negociaciones para incorporarse a Aldosivi de Mar del Plata.

Con información de Télam