Sarmiento continúa su preparación de cara al partido con Boca

Sarmiento de Junín se entrenó hoy en el Centro de Alto Rendimiento, ubicado a las afueras de la ciudad, de cara al partido de este domingo contra Boca Juniors, por la segunda fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El conjunto de Pablo Lavallén incorporó esta semana al defensor Nahuel Gallardo y al delantero Agustín Fontana, como séptima y octava llegada en este mercado de pases.

Sin embargo, en las últimas horas pidió condiciones por el atacante ecuatoriano Djorkaeff Reasco, sin lugar en Newell's Old Boys de Rosario. La traba principal es el alto salario del futbolista aunque hay una posibilidad de que el club rosarino se haga cargo de una parte porque tiene intenciones de liberar un cupo de extranjero.

De cara al partido del domingo, Sarmiento sostendría a los mismos nombres que vencieron a Tigre (2-0) como local.

Es decir, el "Verde" iría con José Devecchi; Gonzalo Bettini, Franco Paredes, Juan Insaurralde y Gabriel Díaz; Guido Mainero, Manuel García, Diego Calcaterra y Sergio Quiroga; Alan Marinelli y Lisandro López.

En Sarmiento no cayó bien la designación arbitral del AVAR Gisella Trucco, hermana del árbitro del partido, Silvio, ya que se sintieron ampliamente perjudicados por la línea contra Santamarina de Tandil en la Primera Nacional 2018 y ante Godoy Cruz en la Liga Profesional 2021.

El "Verde" necesita continuar por la buena senda, ya que está a tan sólo cinco puntos de la zona de descenso y dependiendo la combinación de resultados, podría quedar a dos unidades una vez concluida la jornada.

Por otro lado, los no socios podrán adquirir sus entradas, que van desde 13 mil pesos -las generales- hasta 27 mil -las plateas cubiertas-. Desde la institución insistieron en que no habrá sector para neutrales y que todo concurrente no podrá estar identificado con los colores del visitante.

Con información de Télam