San Martín de Tucumán goleó a Güemes y mantiene su ilusión

San Martín de Tucumán sostuvo esta noche sus ilusiones de pelear el título de la Primera Nacional, al golear como local a Güemes de Santiago del Estero por 4 a 0 en partido de la 31ra fecha.

Los goles del conjunto tucumano fueron de Federico Jourdan (dos), Juan Miritello e Iván Maggi de penal. Los santiagueños se quedaron con un jugador menos a los 10 minutos de la etapa inicial por la expulsión de Gabriel Fernández.

Con la victoria, San Martín quedó como único escolta con 55 unidades, a seis del líder, Belgrano de Córdoba (61), que mañana visitará a Agropecuario de Casares.

Güemes, con 35, permanece en mitad de tabla pero está apenas seis puntos de los puestos del Reducido.

Por su parte, Instituto de Córdoba cedió terreno en la pelea por la punta al empatar noche de local con Villa Dálmine sin abrir el marcador.

Con la igualdad, la "Gloria" llegó a las 53 unidades y quedó tercero. El conjunto de Campana, en tanto, alcanzó los 29 puntos y sigue lejos del Reducido por el segundo ascenso. Luego de esta fecha quedarán solamente 18 puntos en juego.

Principales posiciones: Belgrano de Córdoba 61; San Martín de Tucumán 55; Instituto de Córdoba 53; All Boys 50; Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto 48; Chaco For Ever y Estudiantes de Buenos Aires 47.

