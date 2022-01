Pastore, su sueño de retirarse en Talleres y cómo piensa su vida después del fútbol

El cordobés Javier Pastore, actualmente en el Elche de la Primera División del fútbol español, reconoció que sueña con retirarse en Talleres de Córdoba, donde se formó futbolísticamente y solo jugó cinco encuentros antes de su pase a Huracán en 2007.

“Siempre se habla de volver a Talleres, más ahora después de haber pasado ya los 30 años. Somos más grandes y cada vez se va acercando el retiro, uno siempre soñó con retirarse en Talleres, es lo que siempre soñé de chico”, aclaró el jugador en diálogo con Télam.

Pastore admitió que “los tiempos van cambiando, las familias van creciendo y las decisiones después cada vez son más difíciles".

“Pero el sueño sigue intacto, poder volver al club, retirarme con la camiseta donde me formé, eso siempre sigue muy presente, pero no sé cuándo pasará, si pasará o no. Eso lo va a decir el tiempo, pero mi deseo siempre está”, reiteró.

Asimismo, reconoció estar “muy contento en Elche”, y que eligió ese club porque “necesitaba la tranquilidad” de ponerse bien físicamente, de jugar un encuentro por semana, de no tener copa entre medio, y así tener más tiempo de recuperación y llegar bien a los partidos.

“Es lo que más me hacía falta porque venía de año y medio con lesiones, y al jugar cada tres días, tener pocos entrenamientos y pocos días de recuperación, me impedía estar bien físicamente”, resaltó.

Pastore, de 33 años y una dilata carrera en Europa, con pasado también por la Selección nacional, con la disputó el Mundial de Sudáfrica 2010, habló sobre sus expectativas para lo que hará una vez que finalicé su etapa como futbolista profesional.

“Todavía no lo sé, yo me veo más viviendo en Europa que en Argentina, sinceramente, porque mi vida la he transcurrido más acá que allá. Con mis hijos acá, mi mujer que es italiana, hoy por hoy pienso que viviré en Europa cuando sea más grande, pero uno nunca sabe”, aclaró.

Y en ese sentido, deslizó: “Gracias a Dios puedo visitar a mi familia y ellos también vienen acá y se hace un poco menos duro el vivir lejos, pero hoy por hoy pienso vivir en Europa cuando deje el fútbol”.

Con información de Télam