Paolo Guerrero: "Me encantaría que Racing salga campeón de América"

El delantero peruano Paolo Guerrero se mostró "feliz" por haber jugado en Racing Club, equipo con el que rescindió su vínculo contractual, y expresó su deseo de que el conjunto dirigido por el entrenador Fernando Gago salga "campeón de América" en la actual edición de la Copa Libertadores.

"Me encantaría que Racing salga campeón de América. Es mi mayor anhelo. Ya le dije a mis excompañeros que, si lo consiguen, armo la fiesta yo", dijo el goleador.

Racing Club jugará en los octavos de final del máximo torneo continental ante Atlético Nacional de Colombia.

"Estoy feliz de haber jugado en Racing y en el fútbol argentino. Ahora estoy esperando la propuesta adecuada para seguir jugando. Me estoy cuidando y preparando para continuar", sostuvo el delantero limeño en diálogo con ESPN.

Guerrero, de 39 años, además aseguró que le faltó "confianza" para adaptarse al estilo de juego de la "Academia" y reconoció que le costó recuperarse de la lesión que tuvo en la rodilla.

"A mí me faltó confianza para adaptarme y me costó recuperarme después de la última lesión que tuve en la rodilla", explicó el futbolista.

El máximo goleador de la historia de la selección peruana hizo mención a su futuro profesional y al respecto dejó en claro sus ganas de continuar ligado al fútbol profesional.

"No pienso dejar al fútbol, me afecta hablar de un posible retiro. Quiero jugar y no me importa si tengo que pelear el puesto. Pero siempre que haya una competencia justa y leal", concluyó Guerrero.

Con información de Télam