Pablo Martel no sigue como DT en Chaco For Ever

20 de marzo, 2023 | 22.36

Pablo Martel se alejó esta noche de su cargo como entrenador de Chaco For Ever, equipo que está cumpliendo una floja campaña en el presente certamen de la primera Nacional de fútbol. La institución albinegra confirmó la salida del exDT de Güemes de Santiago del Estero, al igual que la de sus colaboradores, Adrián Gorostidi y Bruno Singher. "Lamentablemente los resultados no acompañaron a las expectativas para esta temporada" argumentaron desde la entidad chaqueña para otorgarle justificación al despido. "Desde nuestra institución, agradecemos su dedicación, profesionalismo y trabajo realizado, en compromiso con nuestro club", agregó el comunicado. Chaco For Ever ocupa la última colocación de la zona B, con apenas 4 unidades, con un triunfo, un empate y cuatro derrotas. El conjunto de Resistencia jugará el próximo domingo, a las 18.00, frente a Atlanta, en cotejo de la séptima jornada del certamen. Con información de Télam