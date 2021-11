Nacional, con gol de Gonzalo Bergessio, empató ante Liverpool en Uruguay

Nacional, con gol del delantero argentino Gonzalo Bergessio, empató hoy con Liverpool 2-2, en el partido jugado en el estadio Belvedere, por la 14ta. y penúltima fecha del torneo Clausura de la liga uruguaya de fútbol.

El exgoleador de Racing y San Lorenzo, entre otros, marcó la apertura a los 7 minutos de juego y a poco de iniciado el segundo tiempo Alfonso Trezza aumentó la ventaja.

Sin embargo, el 'Bolso', que en la etapa complementaria le ofreció ingreso al connacional Andrés D'Alessandro (exvolante de River Plate), no pudo sostener la victoria, permitiendo la recuperación en el tramo final del local, que igualó por medio de los delanteros Federico Martínez (con paso por Rosario Central e Independiente) y Sebastián Fernández (campeón con Banfield en Apertura 2009).

En otro encuentro, Sud América venció a Rentistas por 3 a 1, en el estadio Juan Antonio Lavalleja, de Minas, con la participación titular del volante Tomás Andrade (ex River y Argentinos Juniors), de acuerdo a lo consignado por el sitio Tenfield..

Para el vencedor marcaron Pablo Caballero, Jorge Ramírez y Alex Santeyano. El descuento para el visitante lo señaló el zaguero Julio López al vencer su propia valla.

La jornada se cerró con la derrota del local Plaza Colonia ante Wanderers por 1 a 0, merced al tanto de Nicolás Quagliata en el segundo tiempo.

El conjunto de Colonia del Sacramento alistó desde el inicio al delantero Elías Umeres (ex Estudiantes de La Plata) y el vencedor contó con el atacante Hernán Rivero (ex All Boys).

La 14ta fecha continuará el lunes próximo con el partido Cerro Largo-Montevideo City Torque y cerrará el martes con River Plate - Villa Española y Fenix - Boston River.

Principales posiciones:

Peñarol, 29 puntos; Wanderers 26; Cerro Largo, Progreso y Nacional, 25; City Torque, 21; Boston River y Cerrito, 18; Plaza Colonia, 17.

Con información de Télam