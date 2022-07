Montenegro admitió que habló con Gareca y Heinze antes de dejar su cargo en Independiente

Daniel Montenegro, exmanager de Independiente, admitió hoy que habló con Ricardo Gareca y Gabriel Heinze para ofrecerles el cargo de entrenador tras la salida de Eduardo Domínguez.

"Hable con Gareca y tuvimos una charla muy positiva, quedó en contestarme", comentó "Rolfi" sobre el extécnico del seleccionado peruano.

"Heinze no me dijo que no. El "Gringo" es una persona muy especial pero ha cambiado mucho en el último tiempo, es importante que gente como él este en el fútbol argentino", dijo, en tanto, sobre el exdefensor de la Selección argentina.

A su vez, respecto de la decisión de contratar a Julio César Falcioni para que tome nuevamente las riendas del primer equipo, dejó en claro que no lo hubiese fichado de haber seguido en su cargo.

"Personalmente yo no hubiese contratado nuevamente a Falcioni", opinó en diálogo con ESPN.

"Julio (Falcioni) no tiene nada que ver en mi decisión, yo no me voy porque vuelve él, sino que lo hago porque ya estaba todo muy desgastado", agregó.

El exmediocampista de Independiente aseguró, además, que luego de la salida del "barba" Domínguez como técnico "las cosas cambiaron mucho" en la institución de Avellaneda, comandado por el presidente Hugo Moyano.

"Después de que se fue Eduardo Domínguez las cosas cambiaron mucho", afirmó.

"Estoy tranquilo, pero no feliz porque dejé un proyecto que creo que es necesario. Cuando llegamos había un montón de gente que decía que iba a ayudar, pero pasaron los días y no apareció nadie", expresó sobre su paso por el área de fútbol del club.

"Yo no tuve nunca contrato. Sentía que un papel no iba a cambiar lo que yo siento por Independiente", cerró Daniel Montenegro.

Con información de Télam