Mineiro, dirigido por Mohamed y con gol de Zaracho le ganó a Botafogo y es líder en Brasil

Atlético Mineiro, dirigido por el director técnico argentino Antonio Mohamed y con gol del volante compatriota Matías Zaracho, venció esta noche a Botafogo por 1 a 0, en condición de visitante, por la 17ma fecha del torneo conocido como Brasileirao, del que es líder con 31 unidades.

A la vez, quedó a la espera de lo que suceda mañana a las 22 con el partido que cerrará la fecha, en el que si Palmeiras vence a Cuiabá, en San Pablo, quedaría como puntero al sumar 33 puntos y en caso de igualar compartirían la cima.

La victoria del equipo de Belo Horizonte se concretó a los 10 minutos del segundo tiempo cuando el único tanto lo señaló el mediocampista ex Racing, quien tuvo de compañero desde el inicio al volante Ignacio Fernández.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Mientras que otro ex Racing Club, el lateral derecho Renzo Saravia contó con presencia titular en Botafogo, que quedó undécimo en el certamen con 21 puntos.

Otro que ganó por la mínima diferencia y como visitante, dirigido por otro argentino, Juan Pablo Vojvoda, fue Fortaleza, que a través de la definición de Moisés, en el segundo tiempo superó a Goianiense.

En el vencedor tuvo concurso titular el delantero Silvio Romero -ex Independiente y Lanús-; a la vez que hizo lo propio en el anfitrión, el atacante Diego Churín, ex Independiente, Los Andes y Platense, de acuerdo al detalle del medio "Globo Esporte".

También venció Bragantino en su visita a América Mineiro con el 3-0 contundente, obra del doblete de Alerrando y elgol restante de Marcos Vinicios, todos en el primer tiempo. En el segundo período ingresó el defensor Germán Conti, ex Colón de Santa Fe, en el conjunto local,

En los restantes cotejos de este domingo, San Pablo, con ingreso en la segunda etapa del centrodelantero Jonathan Calleri - ex Boca Juniors y All Boys- igualó en dos goles con Fluminense, que mantuvo de titular al atacante Germán Cano, ex Lanús, Colón de Santa Fe y Chacarita Juniors. A su vez, Juventude y Goiás igualaron sin abrir el marcador.

Precisamente, los dos últimos argentinos citados comandan la tabla de goleadores: Cano, primero con 10, y Calleri, segundo con 9.

= Posiciones =

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1At. Mineiro31178722517+8

2Palmeiras30168622712+15

3Corinthians29178541917+2

4Internacional29177822315+8

5Fluminense28178452417+7

6Paranaense28178452017+3

7Flamengo24177372017+3

8Bragantino24176652720+7

9Sao Paulo24175932218+4

10Santos 22175752016+4

11Botafogo 21176381722-5

12Avai 21176381927-8

13Goias 21175661619-3

14Ceara 21174941918+1

15Cuiaba 19165471317-4

16Coritiba 19175482027-7

17America MG18175391221-9

18Goianiense17174581723-6

19Fortaleza 14173591421-7

20Juventude13172781528-13

Los primeros seis clasifican a la Copa Libertadores 2023.

Del séptimo al duodécimo, a la Copa Sudamericana 2023.

Los últimos cuatro descienden.

Con información de Télam