Leandro Somoza dejó de ser el director técnico de Rosario Central

(agrega declaraciones de Somoza)

Leandro Somoza renunció este mediodía como director técnico de Rosario Central, informaron fuentes del club rosarino al término de una reunión con los dirigentes.

"Realmente no vamos por el mismo camino con el proyecto que yo tenía en lo deportivo. Tomé la decisión de dar un paso al costado y que tomen la decisión que ellos crean más conveniente", expresó.

"A los dirigentes les pasé una lista de 38 jugadores, había entre tres y cuatro jugadores por puesto, pero no pudieron conseguir ninguno", puntualizó.

Somoza se retiró del encuentro con los directivos "canallas", que tuvo lugar en el predio que el club tiene en la localidad de Arroyo Seco, sin realizar declaraciones.

Somoza se reunió esta mañana con los principales dirigentes de Central y con el director deportivo Raúl Gordillo.

En la reunión con los dirigentes se definió su salida, luego de su negativa a dirigir al equipo el próximo jueves, cuando reciba a Godoy Cruz de Mendoza, por la tercera fecha del Torneo de la Liga Profesional.

En su corto ciclo, Rosario Central logró tres triunfos, dos como local contra Independiente y Estudiantes, y uno sobre Sol de Mayo por penales, en la Copa Argentina; un empate de local en dos goles con Colón; y cinco derrotas como visitante de Tigre, Aldosivi, Lanús y dos veces con Huracán, por la Liga Profesional.

La falta de llegada de refuerzos, en un mercado de pases complejo, es uno de los factores que provocaron la crisis futbolística e institucional que jaquearon la gestión de Somoza, quien hoy se despidió del club del barrio de Arroyito.

"Las decisiones fueron mías por lo que vi y lo que sentí, si tuviese que haber cumplido con lo que me decían, algunos jugadores se tendrían que haber ido antes", manifestó el DT, quien agregó que el plantel "canalla" "es un grupo muy profesional, que deja todo en la cancha y que se merece lo mejor".

"No me arrepiento de nada. Es un desgaste de hace dos meses que estoy acá. Estoy emocionado por lo que el plantel me demostró en la pretemporada. Dejo a estos chicos, pero sé que de esta forma no se puede seguir. Lo institucional no va por el mismo camino de lo deportivo", concluyó Somoza.

Con información de Télam