Gallardo se quejó por la demora en la llegada de refuerzos y admitió que habló con Luis Suárez

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, se quejó esta noche por la demora en la llegada de refuerzos y admitió que habló con el delantero uruguayo Luis Suárez para sumarlo al plantel, luego del empate sin goles en el Monumental con Atlético Tucumán por la segunda fecha de la Liga Profesional de Fútbol.

"No tengo certezas de cuándo se van a definir las situaciones en tema refuerzos, estamos buscando alternativas. Hasta ahora no hemos sido lo suficientemente agresivos, veremos en las próximas semanas", dijo el "Muñeco" en conferencia de prensa.

Gallardo, además, admitió que habló con el delantero uruguayo Luis Suárez.

"Hablé con él, hay respeto, le pregunté qué va a hacer de su vida y si le interesaba venir a una institución como la nuestra. Hay que tener paciencia. No sabemos si se puede dar más allá de nuestro interés y de que haya valorado la propuesta", precisó.

Respecto del empate sin goles con el "Decano" dijo: "Nos faltó la puntada final. Generamos seis o siete chances que no pudimos convertir. Los merecimientos no cuentan, pero creo que hicimos los méritos suficientes como para ganar el partido".

"El segundo tiempo fue un monólogo pero no lo pudimos abrir. Con el resultado puesto puede parecer que no le encontramos la vuelta al partido pero creo que no fue así", añadió.

Gallardo añadió que el volante colombiano Juan Fernando Quintero "todavía no está al ciento por ciento" y que el equipo todavía "está en proceso en un campeonato que lleva solo dos fechas".

Con información de Télam