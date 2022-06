Fernando Gago, tras la derrota ante Godoy Cruz: "No tuvimos un buen partido"

Fernando Gago, entrenador de Racing, admitió que su equipo no tuvo "un buen partido" en referencia a la derrota de esta tarde por 2-0 ante Godoy Cruz, por la segunda fecha de la Liga Profesional.

"No tuvimos un buen partido. La derrota duele y es una forma de aprendizaje", declaró en conferencia de prensa Gago.

"Hay que seguir por el mismo camino y mejorar lo negativo. Eso es lo que nos va a llevar a competir", continuó "Pintita".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El partido se dividió den uno hasta después de la expulsión, previo a eso estábamos bien", analizó sobre la tarjeta roja que recibió el delantero Tomás Chancalay a los 35 minutos de la primera etapa

"Tuvimos situaciones donde pudimos ponernos arriba en el marcador, pero la expulsión cambió lo que era el partido. Por eso no comparto eso de que el equipo no genera juego y no propone. Pero obviamente que las derrotas duelen y se tiene que trabajar sobre eso", concluyó Fernando Gago.

Con información de Télam