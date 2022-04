Estudiantes de Río Cuarto quiere seguir en racha mañana ante San Martín de San Juan

Estudiantes de Río Cuarto, Córdoba, que suma siete jornadas sin derrotas desde la llegada de un nuevo DT, intentará mañana seguir con su buena racha cuando reciba a San Martín de San Juan en el inicio de la 13ra. fecha de la Primera Nacional de fútbol.

El encuentro se jugará este viernes desde las 20.10 en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, televisado por TyC Sports, con el arbitraje de Luis Lobo Medina.

El puntero Belgrano de Córdoba jugará el sábado a las 14.10, en visita a Villa Dálmine, en Campana, televisado por TyC Sports.

Estudiantes de Río Cuarto hace siete fechas que no pierde, desde que asumió Marcelo Vázquez en lugar de Seferino Flores como entrenador, logrando tres triunfos y cuatro empates.

San Martín de San Juan, con cinco visitas sin triunfos, ganó siete unidades de las pasadas nueve y por ahora esta 13ro., con 17 unidades, ingresando en la zona de torneo reducido por el segundo ascenso.

El resto de la fecha se jugará de la siguiente manera:

+ Sábado:

Villa Dálmine-Belgrano (14.10, TyC Sports)

Deportivo Madryn-Chaco For Ever, Flandria-All Boys, Deportivo Morón-San Telmo y Almagro-Estudiantes de Buenos Aires (15.30).

Independiente Rivadavia-Chacarita (18)

Gimnasia de Jujuy-Güemes (19)

Alvarado-Atlanta (19.30)

Instituto-Tristán Suárez (21)

Almirante Brown-Deportivo Riestra (21.15, DeporTV)

+ Lunes

Sacachispas-San Martín de Tucumán (15.05, TyC Sports)

Deportivo Maipú-Atlético de Rafaela (16)

Mitre-Defensores de Belgrano (16.30)

Quilmes-Guillermo Brown (17.05, TyC Sports)

Nueva Chicago-Santamarina (19.10)

Temperley-Gimnasia de Mendoza (21.10, TyC Sports)

+ Martes

Ferro Carril Oeste-Brown de Adrogué (21.10, TyC Sports)

Posiciones: Belgrano 28 puntos; San Martín (T) 24; Brown 21; Instituto 20; Chacarita 19; Gimnasia (Mendoza), All Boys, Chaco For Ever, Riestra y Estudiantes RC 18; Deportivo Madryn, Agropecuario, San Martín (SJ), Estudiantes (BA), Almirante Brown, Brown PM y Almagro 17; Deportivo Maipú (+) y Defensores de Belgrano 16; Atlanta e Independiente Rivadavia 15; Agropecuario 14; Quilmes, Rafaela, Chicago y Alvarado 13; Morón y San Telmo 12; Gimnasia J 11; Sacachispas, Mitre SDE, Flandria y Villa Dálmine 10; Tristán Suárez, Ferro y Temperley 9; Güemes SDE y Santamarina 8.

(+) A Deportivo Maipú se le descontaron 3 puntos por incidentes en 7ma. fecha.

Con información de Télam