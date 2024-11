La cumbia llora por lo que confesó el mejor amigo de Huguito Flores: "Ni para comprar una pizza"

Huguito Flores falleció en un trágico accidente automovilístico el 20 de septiembre de 2023.

Huguito Flores es una de las voces más queridas del mundo de la cumbia y su muerte causó un gran vacío en la música argentina. A poco más de un año de su fallecimiento, salió a hablar uno de sus mejores amigos de la adolescencia con un testimonio que entristeció al ambiente de la cultura tropical.

La música tropical argentina tiene a un sinfín de referentes que marcaron un precedente en este ambiente. Uno de ellos es Huguito Flores, quien perdió la vida el 20 de septiembre de 2023 en un trágico accidente automovilístico cuando viajaba con su esposa, quien también falleció producto del siniestro vial.

"Se me vino el alma al piso, no sabía para dónde correr, fue lo peor que me pudo haber pasado en mi vida. Se me fue mi compadre, mi amigo, mi hermano", expresó en llanto Enrique Ybarra, mejor conocido como "Super Chepe", mejor amigo de la infancia de Huguito, quien dialogó con Cumbia de la pura. "Tantas cosas vividas.. De no tener nada, ni para comprar una pizza cuando salíamos del canal Boca TV. Llegábamos a Once, juntábamos entre los dos monedas para comprar media pizza", recordó.

Enrique vivió muchas historias con el cantante tropical ya que ambos son oriundos del barrio de Villa Udaondo, Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. "Hasta poder sentarnos un día en un restaurant y decir 'tomá compa ¿qué querés comer? Elegí lo que vos quieras'. Hasta eso llegamos, ¿entendés?", resaltó el hombre, conmovido hasta las lágrimas por recordar a su amigo.

Conmoción en la cumbia: así fueron los últimos minutos del Chino de la Nueva Luna antes de morir

Marcelo González, más conocido como "El Chino" de La Nueva Luna, fue uno de los grandes cantantes que tuvo la cumbia en Argentina. Con décadas arriba del escenario y muchísimos discos grabados, el misionero logró transformarse en una marca registrada y consiguió miles de fanáticos a lo largo del país. Es por esta situación que su muerte fue muy lamentada y ahora, volvió a recordarse cómo fueron sus últimas horas antes del fatídico desenlace.

A sus 41 años, "El Chino" sufrió una descompensación en el dormitorio de su casa que derivó en su lamentable muerte. De acuerdo al parte policial, y según palabras de su pareja Micaela Müller, los últimos minutos del cantante antes de morir fueron en su habitación.

"La señora Micaela Müller, de 25 años, quien refirió ser pareja de Marcelo Fabián González, conocido como el Chino, líder del grupo de cumbia La Nueva Luna, aseguró que minutos antes se hallaba en planta baja cuando escuchó un fuerte ruido proveniente del primer piso. Al ascender encontró a su pareja tendido en el suelo boca abajo, por lo que inmediatamente se comunicó a la guardia para que solicitaran una ambulancia", expresó el parte policial.

El triste hecho, acontecido el 23 de diciembre de 2017, causó tristeza y un dolor inconmensurable en el mundo de la cumbia. A casi siete años de su muerte, El Chino de la Nueva Luna continúa sonando en los parlantes de muchísimas casas de la República Argentina.