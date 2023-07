Equipo de argentinos triunfa en Bulgaria

Beroe Stara Zagora, club dirigido por el técnico argentino Gustavo Aragolaza, se impuso hoy por 2-1 a OFK Pirin, en partido válido por la fecha inaugural de la Liga de Primera división del fútbol de Bulgaria (PFG).

El conjunto dirigido por el entrenador chubutense, de 52 años, arrancó exitosamente su participación en el certamen búlgaro, luego de haber sido gerenciado por el empresario y agente de futbolistas, Hernán Banato.

En el equipo ganador se alistaron el arquero Rodrigo García Accinelli (ex Temperley), el defensor Luciano Squadrone (ex Estudiantes de La Plata) y el mediocampista Thiago Ceijas (ex Carpi, Italia).

En la segunda etapa ingresaron el lateral Enzo Espinoza (ex Santamarina de Tandil) y el volante mendocino Gianni Politino (ex Mercadal, España). Mientras tanto, el defensor cordobés Franco Ramos Mingo (exinferiores de Boca Juniors) estuvo en el banco de suplentes y no entró.

Quedaron al margen de la convocatoria el volante Francesco Celeste (ex Los Andes), el enganche Enzo Hoyos (ex Chacarita Juniors), el arquero Juan Pablo Lungarzo (ex Independiente de Chivilcoy) y el atacante Santiago Godoy (ex Racing Club), esta última flamante incorporación.

En tanto, Ludogorets, con el defensor Franco Russo (exinferiores de All Boys) en el banco de suplentes, perdió por 3-1 con Krumovgrad.

Con información de Télam