El presidente de Huracán respaldó a Battaglia

El presidente de Huracán, David Garzón, expresó hoy su "total" respaldo al entrenador Sebastián Battaglia, quien todavía no pudo ganar luego cinco partidos entre la Liga Profesional y la Copa Sudamericana.

Luego de la derrota del sábado ante Central Córdoba (2-0) como visitante, el "Globo" cayó a la zona baja de la Liga y extendió su mal presente con siete partidos sin ganar entre las dos competencias.

"Battaglia es DT trabajador y me encanta como ve el fútbol. Tiene respaldo total y tengo confianza en que revertirá la situación", expresó Garzón en declaraciones al canal partidario "Habla Huracán".

El presidente tuvo la habitual reunión después del partido con el exentrenador de Boca Juniors y éste le adelantó que volverá a cambiar el equipo de cara a lo que viene.

"Me dijo que por una tema de confianza y seguridad no puede hacer lo que quiere. Lo que pretende todavía no se pudo plasmar", contó el titular del "Globo", que analizó el presente del equipo que estuvo a poco de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

"El equipo perdió el rumbo después de la eliminación en la Copa Libertadores pero el bajón se está haciendo largo", condiseró Garzón, quien notó a un plantel "sin alma" en los últimos partidos.

"Hay que pelear la pelota como si fuera la última y tomar consciencia de la posición en la que estamos", pidió.

"Estoy seguro que vamos a salir porque hay plantel pero hoy nuestra hoy realidad es la de la tabla", remarcó.

Huracán visitará el próximo jueves a Danubio, de Uruguay, por la penúltima fecha de la Copa Sudamericana y necesita un buen resultado para llegar con posibilidades de clasificar.

Con información de Télam