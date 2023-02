El "Dibu" rompió el silencio y habló de los cantos contra Mbappé: "No lo quise lastimar"

Emiliano "Dibu" Martínez, una de las figuras del seleccionado argentino en el Mundial de Qatar, se refirió hoy, por primera vez, a los cantos y cargadas contra el delantero francés Kylian Mbappé tras ganarle la final del mundo y aseguró que nunca lo quiso lastimar.

"No tenía la intención de lastimar a nadie. A lo largo de mi carrera he crecido con los franceses y nunca he tenido el más mínimo problema", comentó el "Dibu" en una nota con el medio France Football.

"Me gusta mucho la cultura y la mentalidad francesa", continuó.

Martínez explicó así la celebración con un bebé que tenía la cara del delantero del Paris Saint Germain y algunos cantos en el vestuario contra el atacante.

"Entonces, lo del vestuario, es cosa del vestuario y nunca debió salir. Cuando Francia nos ganó en 2018, recuerdo que hubo cánticos sobre Messi", justificó.

"Igual, si un equipo le gana a Brasil, cantarán sobre Neymar. No hay nada personal contra Mbappé. Lo respeto enormemente. Si cantamos sobre él o sobre Neymar es porque son unos cracks", aseguró.

Martínez fue clave en la consagración del equipo de Lionel Scaloni, ya que atajó dos penales contra Países Bajos y uno contra Francia, además de tapar una pelota imposible en el último minuto de la definición.

Con información de Télam