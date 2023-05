El argentino Guanca marca doblete frente a equipo de Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

El argentino Cristian Guanca convirtió hoy por duplicado para Al Shabab, que perdió por 3-2 con Al Nassr, del astro Cristiano Ronaldo, en encuentro válido por la fecha 28 de la Pro League del fútbol de Arabia Saudita.

El delantero bonaerense, de 30 años, adelantó a su equipo con sendas conquistas, a los 25 (mediante un tiro penal) y 40 minutos del primer tiempo, respectivamente.

De esta manera, el exatacante de Chacarita Juniors y Colón de Santa Fe acumula 13 conquistas en 28 partidos, a lo largo del campeonato, según reflejó el sitio ‘Soccerway’.

En Al Shabab también actuó como titular el mediocampista rosarino Ever Banega (ex Boca Juniors y Newell’s Old Boys), quien vio la tarjeta amarilla, al promediar el segundo período.

En el Al Nassr atajó el arquero bonaerense Agustín Rossi (ex Boca Juniors, Lanús y Chacarita), mientras que el portugués Cristiano Ronaldo convirtió el último tanto (St. 14m.), con un remate al ángulo superior izquierdo.

Así, el exjugador de Manchester United, Juventus y Real Madrid reúne un balance de 14 goles en 15 partidos, luego de incorporarse a la entidad árabe, a principios de temporada, tras jugar el Mundial Qatar 2022.

A falta de dos fechas para el final del torneo, Al Nassr está segundo con 63 puntos, a tres del líder Al Ittihad, que hoy le ganó por 1-0 a Al Batin, que tuvo en sus filas al arquero uruguayo Martín Campaña (ex Independiente).

Además, Al Hilal, bajo la conducción del DT Emiliano Díaz y con la presencia del atacante Luciano Vietto (ex Racing), cayó ante Al Adalah, por 2-0.

Con información de Télam