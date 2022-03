El argentino Bustos marca por duplicado en la segunda división de España

El atacante argentino Nahuel Bustos convirtió hoy por duplicado para Girona, que superó por 5-1 a Ibiza, en partido válido por la fecha 33 del campeonato de la segunda división (LaLiga 2) del fútbol de España.

El delantero cordobés, de 23 años, resultó una de las principales figuras del cotejo disputado en el Estadi Municipal de Montilivi con sendos goles a los 16 y 45 minutos del primer tiempo, respectivamente.

De este modo, el exjugador de Talleres de Córdoba llegó a las 9 conquistas en el torneo y continúa en racha positiva en este mes, pues el fin de semana pasado también había marcado un doblete en el triunfo 3-1 sobre Las Palmas.

En Ibiza, en tanto, se desempeñó el defensor Gonzalo Escobar (ex Temperley y Colón de Santa Fe), según el sitio Soccerway.

En tanto, Málaga, con los concursos de Braian Cufré (ex Vélez Sarsfield) como titular y Pablo Chavarría (ex Belgrano de Córdoba) ingresando desde el banco, perdió ante Fuenlabrada por 1-0.

Mientras que Zaragoza, con las intervenciones del arquero Cristian Alvarez (ex Rosario Central) y del enganche Valentín Vada (ex Proyecto Crecer de San Francisco), cayó 0-3 con Cartagena, que tuvo en sus filas al volante Pablo De Blasis (ex Ferro y Gimnasia La Plata).

Los demás marcadores: Huesca 1-Burgos 0; Real Sociedad B 1-Mirandés 3; Lugo 1-Oviedo 1; Real Valladolid 0-Las Palmas 1. Mañana jugarán Amorebieta-Alcorcón, Ponferradina-Eibar y Leganés-Sporting Gijón.

Principales ubicaciones: Eibar 62 puntos; Almería 59; Valladolid 58; Tenerife 55; Girona 52.

Con información de Télam