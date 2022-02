El Ajax explicó la razón por la cual Tagliafico no pasó al Barcelona

El director deportivo del Ajax de Ámsterdam, el ex futbolista Marc Overmars, explicó hoy que el defensor argentino Nicolás Tagliafico no pasó al Barcelona en el reciente mercado de pases de Europa porque no se encontró un reemplazante en su puesto.

"El acuerdo de Tagliafico con el Barcelona era muy difícil, ya que si bien siempre les deseamos lo mejor a nuestros jugadores, no quisimos pegarnos un tiro en el pie, ya que no encontramos reemplazo en su puesto", se sinceró el neerlandés Overmans.

Según publicó el periódico catalán Mundo Deportivo, Tagliafico tenía todo acordado con el Barcelona y deseaba que el pase se concrete pero Ajax no encontró un sustituto en el puesto de lateral izquierdo, y eso frustró el pase en el mercado que cerró el lunes último.

"Barcelona hizo todo lo posible por llegar a un acuerdo e incluso ofreció a Alex Balde que también juega de lateral izquierdo, pero Ajax no lo aceptó", añadió Mundo Deportivo en alusión a la frustrada llegada del jugador del seleccionado argentino.

Tagliafico, nacido hace 29 años en Rafael Calzada, inició su carrera en Banfield y luego jugó en Independiente antes de recalar en el Ajax, que lo tiene como una de sus principales figuras.

