Doblete del argentino Reynoso en la MLS de Estados Unidos

El argentino Emanuel Reynoso consiguió anoche un doblete para Minnesota United, que derrotó por 2-0 a DC United, en partido correspondiente a la fase regular del torneo de la Major League Soccer (MLS) del fútbol de los Estados Unidos.

El mediocampista cordobés, de 26 años, abrió la cuenta a los 13 minutos del primer período. Y el exjugador de Boca Juniors y Talleres de Córdoba ensanchó las cifras, a los 5m. del segundo tiempo. En ambas ocasiones fue abastecido por el delantero paraguayo Luis Amarilla (ex Vélez Sarsfield).

De este modo, Reynoso reúne 9 conquistas en 21 partidos para Minnesota United, que también tuvo en sus filas al exfutbolista de Talleres de Córdoba y Unión de Santa Fe, Paolo Fragapane.

Además, el delantero Gonzalo Higuaín convirtió uno de los tantos del Inter Miami, que reaccionó y le ganó por 3-2 a Charlotte.

El exatacante de River Plate, Nápoli, Juventus y Real Madrid, entre otros clubes, anotó la conquista del 2-2 provisorio, a los 27 minutos de la segunda mitad.

En tanto, el delantero entrerriano Gustavo Bou (ex Racing) sumó la solitaria anotación del New England Revolution, que perdió por 2-1 con Philadelphia Union, líder de la división Este que tuvo en sus filas al ex Banfield, Julián Carranza.

Austin, con los concursos de Sebastián Driussi (ex River) y Maximiliano Urruti (ex Newell’s), igualó 1-1 como visitante de FC Dallas, que mostró los desempeños de Alan Velasco (ex Independiente) y Facundo Quignón (ex Lanús).

Otros marcadores: Montreal Impact 1-Toronto 0; Colorado Rapids 2-Los Angeles Galaxy 0; Chicago Fire 1-Seattle Sounders 0.

Hoy jugarán Atlanta United-Orlando City, New York Red Bull-New York City, Columbus Crew-Cincinnati, Nashville-Los Angeles, San José Earthquakes-Houston Dynamo, Portland Timbers-Vancouver Whitecaps y Real Salt Lake-Kansas City.

Con información de Télam