Defensa y Justicia se sube al lote de punteros con una goleada

Defensa y Justicia (12 puntos) se subió esta tarde al lote de punteros de la Liga Profesional de fútbol (LPF), luego de superar ampliamente a Atlético Tucumán (2), por 3-0, en la continuidad de la quinta fecha.

En el estadio Norberto Tito Tomaghello, el equipo de Florencio Varela diseñó una contundente victoria con los goles marcados por Santiago Solari (Pt. 13m.), Nicolás Fernández (Pt. 36m., de penal) y David Barbona (Pt. 48m.).

De esta manera, el conjunto "verdeamarillo" sumó su cuarto éxito en hilera y alcanzó arriba a Lanús (jugará mañana ante Racing Club), San Lorenzo y Talleres de Córdoba, todos con 12 unidades.

Por el contrario, el elenco "decano" prosigue en la parte baja de la tabla, con apenas 2 puntos y sin haber conseguido aún una victoria.

Desde temprano, el "Halcón" comenzó a liquidar la historia aprovechando la velocidad por las bandas y la practicidad de aquellos jugadores que arribaron a posiciones de gol, de frente al área rival.

Así llegó el primer tanto, a los 13m., cuando el uruguayo Agustín Sant ‘Anna escaló por derecha y mandó un centro que cruzó el área tucumana. Por detrás de todos apareció Solari y el ex Gimnasia de Mendoza conectó al gol, sin mayor oposición.

Siguió insistiendo el conjunto local y obtuvo el segundo tanto a los 36m., con un penal ejecutado por ‘Uvita’ Fernández, quien lleva 8 goles en los últimos 7 cotejos disputados con la entidad del sur bonaerense.

El exjugador de San Lorenzo remató primero la pena máxima y el arquero del "Decano", Tomás Marchiori, había atajado el envío. Lo cierto es que el VAR obligó a repetir el disparo por adelantamiento del golero visitante.

Fernández, quien acumula 5 tantos en este campeonato, se transformó en el máximo goleador histórico en Primera División de Defensa y Justicia, con 29 conquistas.

Antes de la finalización del período inaugural, Defensa y Justicia sentenció la historia con una perfecta contra que encabezó "Uvita" y que definió Barbona, con pelota dominada.

En la segunda parte, Atlético dispuso del balón pero no supo cómo utilizarlo y creo poco peligro hacia la valla del arquero Unsaín.

El equipo del DT Julio Vaccari ya había hecho la tarea para quedarse con los tres puntos y reguló el ritmo como para no sufrir mayores sobresaltos.

-Síntesis-

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Agustín Sant ‘Anna, Nazareno Colombo, Tomás Cardona y Alexis Soto; Julián López; Kevin Gutiérrez, David Barbona y Rodrigo Bogarín; Santiago Solari y Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De la Fuente, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Bautista Kociubinski y Marcelo González; Adrián Sánchez, Guillermo Acosta y Ramiro Ruiz Rodríguez; Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.

Goles en el primer tiempo: 13m. Solari (DyJ); 36m. N. Fernández (DyJ) de penal; 48m. Barbona (DyJ)

Cambio en el primer tiempo: 34m. Gonzalo Castellani por J. López (DyJ). En el segundo; antes del inicio, Santiago Ramos Mingo por Cardona y Gabriel Alanís por Bogarín (DyJ); 19m. Renzo Tesuri por De la Fuente e Ignacio Maestro Puch por Ruiz Rodríguez (AT); 20m. Braian Guille por M. González (AT); 23m. Julián Malatini por Colombo (DyJ); 32m. Lucas Naranjo por Kociubinski y Marcelo Estigarribia por Coronel (AT); 36m. Tomás Escalante por Gutiérrez (DyJ)

Amonestados: Cardona y Sant’Anna (DyJ) Kociubinski y N. Romero (AT)

Cancha: Norberto Tito Tomaghello.

Arbitro: Leandro Rey Hilfer.

Con información de Télam