D'alessandro fue presentado en Inter brasileño, a donde jugará hasta retirarse

El ex River Plate, Andrés D'alessandro, que cumplirá 41 años el próximo 15 de abril, volvió oficialmente hoy a "su lugar en el mundo del fútbol", que es Internacional, de Porto Alegre, el club en el que jugó por 12 años y al que volvió con un contrato abreviado hasta junio venidero para retirarse en el equipo brasileño que más lo marcó en su carrera.

El jugador que inició su carrera en River en 1999 y después pasó por Wolfsburgo, de Alemania; Posmouth, de Inglaterra; Zaragoza, de España y San Lorenzo de Almagro hasta llegar en 2008 a Inter (se fue en 2021 a Nacional, de Uruguay), fue presentado hoy mostrando una camiseta, la suya de siempre, con el número 10 sobre fondo rojo.

“Estoy muy vivo, fuerte y feliz. Soy como el vino, cuanto más añejo, mejor”, dijo D'alessandro en la conferencia de prensa de presentación.

“No volví a Inter por lo que gané, sino que regresé porque la directiva, el entrenador y el grupo están convencidos de que puedo aportar de alguna manera, ya sea afuera o adentro del campo de juego. Hoy vuelvo de cero y necesito ganar. La mentalidad es la de trabajar y pensar en ganar, porque aquí en Inter tenemos esa obligación”, resaltó.

Y a la hora de referirse al entrenador en cuestión, que es el también recién llegado desde Talleres, de Córdoba, el uruguayo Alexander “Cacique” Medina, lo refirió como "un técnico nuevo con ideas nuevas, que le gusta trabajar, es intenso y no viene a perder el tiempo, como lo demostró en los primeros entrenamientos. Por eso estoy a su completa disposición, para trabajar como todos con compromiso, obligación y respeto”.

"Voy a jugar estos cuatro meses hasta que termine el semestre y entonces mi carrera finalizará. En ese tiempo estaré a disposición del técnico para cuando me necesite, ya sea dos minutos, más tiempo o aportando desde afuera. Pero no podía despedirme del fútbol y cerrar mi trayectoria con otra camiseta que no fuera la de Inter”, cerró el creador de "La Boba", esa pisada con la que se pasó desairando marcadores a lo largo de 23 años.

Con información de Télam