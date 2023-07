Chacarita ganó y pasó a escoltar al lider de la Zona B, Independiente Rivadavia en el Nacional

(Cierra jornada)

Chacarita Juniors le ganó hoy a Deportivo Maipú, de Mendoza, en su cancha de la localidad de Villa Maipú, y se colocó escolta junto con su rival, de Independiente Rivadavia de Mendoza, líder de la Zona B, en la continuidad de la 20ma. fecha del grupo.

Los delanteros Ricardo Blanco (24m. PT) y Luciano Giménez (33m. ST), anotaron para el "Funebrero", mientras que el atacante Luciano Herrera (41m. PT), descontó para el conjunto cuyano.

La victoria, la segunda seguida de Chacarita -la fecha pasada venció a Villa Dálmine por 1 a 0, como visitante-, lo colocó junto con su rival de hoy, con 39 puntos, como escolta y a 1 del líder, Independiente Rivadavia (40).

En el mismo grupo, Chaco For Ever goleó 3 a 0 a Aldosivi, de Mar del Plata, de local y salió del último lugar de la tabla de posiciones.

El delantero Matías Romero anotó un doblete (26m. PT y 39m. ST -de penal-), y el mediocampista Jonathan Dellarossa (53m. ST), marcaron para el dueño de casa.

Por su parte Mitre superó en Santiago del Estero al líder de la Zona B, Independiente Rivadavia, por 2 a 1, con tantos de Santiago Rosales y Rodrigo Tapia para los locales, luego que el paraguayo Alex Arce, cómodo goleador del certamen con 20 conquistas, abriera la cuenta para los cuyanos..

En tanto que por la 23ra. fecha de la Zona A, Defensores de Belgrano derrotó como local al líder del grupo, Agropecuario Argentino de Carlos Casares, por 1 a 0.

El delantero Claudio Salto (15m. ST), marcó para el conjunto del barrio porteño de Núñez, que a los 36 minutos de la segunda etapa sufrió la expulsión del delantero colombiano Camilo Machado.

Gimnasia, de Mendoza por su parte venció por 3 a 0 a Alvarado, de Mar del Plata, en la provincia cuyana y se colocó en el pelotón de escoltas del líder Agropecuario, junto con Deportivo Morón y Almirante Brown.

Los delanteros Joan Juncos (11m. ST) y Nicolás Germano (45 y 49m. ST), anotaron para el equipo local.

Otros resultados de la jornada: Estudiantes de Río Cuarto 1 (Facunto Castet) - Almagro 0 y Patronato 3 (Cristian González y dos de Juan Cruz Esquivel) - Flandria 1 (Alejandro Gagliardi).

La jornada se inició el viernes con estos resultados:

Zona A: Güemes de Santiago del Estero 4-San Martín de San Juan 0.

Zona B: Gimnasia de Jujuy 0-Quilmes 1; Ferro 1-Brown de Adrogué 0.

-Mañana la fecha finalizará con estos encuentros:

Zona A:

.A las 21:10, All Boys-San Telmo (TyC Sports)

.Tiene fecha libre San Martín de Tucumán

Zona B:

.A las 15.00, Deportivo Riestra-Estudiantes de Buenos Aires

.A las 20.00, Atlanta-Deportivo Madryn

++Posiciones++

-Zona A: Agropecuario 38 puntos; Gimnasia M, Morón y Almirante Brown 35; San Martín T, Def. Unidos y San Martín SJ 34; Nueva Chicago y Temperley 30; Estudiantes RC 29; Patronato y Def. Belgrano 28; Güemes SE 26; Brown PM, Almagro y Alvarado 24; San Telmo 22; All Boys 21 y Flandria 20.

-Zona B: Independiente Rivadavia 40; Chacarita y Dep. Maipú 39; Quilmes 34; Rafaela 31; Ferro 30; Mitre SE 32; Brown A 28; Dep. Madryn y Gimnasia J 25; Riestra y Atlanta 24; Estudiantes BA 23; Aldosivi 22; Racing C 20; Tristán Suárez 17; Chaco For Ever 16 y Villa Dálmine 15.

Los primeros equipos de cada zona, jugarán una final entre sí para determinar el primer ascenso directo a la Liga Profesional. Del segundo al octavo, clasifican al Reducido por el segundo ascenso.

El último de cada zona desciende y los anteúltimos jugarán entre sí para definir el tercer descenso.

Con información de Télam