Botafogo, con presencia argentina, gana y es líder en el torneo de Brasil

Botafogo, con presencia argentina, derrotó esta noche por 2-0 a Fortaleza, para consolidarse en lo más alto de la tabla del campeonato Brasileño de fútbol de Primera División, al continuar la décima fecha.

El conjunto carioca consiguió su octavo éxito en el certamen, con un doblete de Tiquinho Soares (Pt. 48m. y St. 18m.).

De esta manera, Botafogo llegó a las 24 unidades en la clasificación y le extrajo una diferencia parcial de 5 al escolta Palmeiras.

En el equipo local se alistó desde el comienzo el defensor Víctor Cuesta (ex Independiente), mientras que el lateral Leonel Di Plácido (ex All Boys y Lanús) ingresó en la segunda etapa.

En Fortaleza, que dirige el cordobés Juan Pablo Vojvoda, se alinearon desde el arranque el zaguero Emanuel Brítez (ex Unión), el delantero Juan Martín Lucero (ex Vélez) y el mediocampista Tomás Pochettino (ex River). En tanto, el también cordobés Silvio Romero (ex Independiente) entró en el segundo tiempo, según el portal Soccerway.

Atlético Mineiro, a las órdenes del DT Eduardo ‘Chacho’ Coudet (ex Rosario Central), empató 1-1 con Bragantino, rival de grupo de Estudiantes de La Plata en Copa Sudamericana.

En el conjunto de Belo Horizonte actuaron los mediocampistas Rodrigo Battaglia (ex Huracán) y Matías Zaracho (ex Racing Club) más el extremo cordobés Cristian Pavón (ex Boca).

El colista Coritiba, con el concurso del ex Lanús, Marcelino Moreno, empató sin goles con Santos. Otros marcadores: Corinthians 1 (con Fausto Vera, ex Argentinos Juniors)-Cuiabá 1; Bahía 2-Cruzeiro 2.

Mañana jugarán América Mineiro-Atlético Paranaense, San Pablo -Palmeiras, Internacional de Porto Alegre-Vasco da Gama, Flamengo-Gremio de Porto Alegre y Goiás-Fluminense

Principales posiciones: Botafogo 24 puntos; Palmeiras 19; Atlético Mineiro 18; Gremio 17; Flamengo y Fluminense 16

Con información de Télam