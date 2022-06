Belgrano le ganó a Alvarado y se aleja en la punta de la Primera Nacional

(Agrega resultado de partido)

Belgrano de Córdoba le ganó a Alvarado de Mar del Plata por 1 a 0, como visitante y se alejó en la punta de la Primera Nacional, en un encuentro de la 21ra fecha del principal torneo del ascenso.

El delantero ex Defensa y Justicia y San Lorenzo Fabián Bordagaray fue el autor del único tanto (24m ST).

La victoria mantiene en la cima del torneo a Belgrano con 46 puntos, nueve más que sus escoltas, Instituto de Córdoba y San Martín de Tucumán.

Deportivo Morón, por su parte, empató con Gimnasia y Esgrima de Jujuy, 1 a 1 como local.

El delantero Leonardo Ramos (41m PT) abrió el marcador para el "Gallo" del Oeste y el volante Matías Palavecino (42m. ST) lo igualó para los norteños. Otro resultado de la jornada: Temperley 2 (Lucas Pittinari y Pedro Souto)-Flandria 0.

Resumen de la fecha:

-Ayer: Quilmes 0-Gimnasia (Mendoza) 0 e Instituto 1 (Ezequiel Parnisari)-Estudiantes (Buenos Aires) 0.

-Mañana: Almagro-Deportivo Riestra y Deportivo Madryn-Almirante Brown, 15 horas; Deportivo Maipú (Mendoza)-All Boys, 15:30; Agropecuario-Santamarina, Mitre (Santiago del Estero)-San Martín (San Juan) y Estudiantes (Río Cuarto)-Villa Dálmine, 16; Independiente Rivadavia-San Telmo, 16:30; Tristán Suárez-Atlético Rafaela, 18; y San Martín (Tucumán)-Brown (Puerto Madryn), 20:30 (TyC Sports).

-Lunes 27: Sacachispas-Atlanta, 15:30; Ferro-Chaco For Ever, 18 (TyC Sports); Nueva Chicago-Güemes (Santiago del Estero), 19; y Defensores de Belgrano-Chacarita, 21:15 (TyC Sports). Libre: Brown (Adrogué).

-Posiciones: Belgrano 46 puntos; Instituto y San Martín (T) 37; Brown (A) 35; All Boys 34; Gimnasia (M) y Almagro 32; Brown (PM) 31; Independiente Rivadavia, San Martín (SJ) y Estudiantes (RC) 29; Chacarita y Estudiantes (RC) 28; Deportivo Madryn 27; Chaco For Ever, Agropecuario, D. Maipú (se le descontaron 3 puntos) y Quilmes 26; Riestra, Ferro y Gimnasia (J) 25; Defensores de Belgrano, Nueva Chicago y Alvarado 24; Morón 23; Mitre (SdE) y Temperley 22; Almirante Brown 21; Sacachispas y Atlanta 20; Güemes (SdE), Flandria y San Telmo 19; Rafaela 18; Villa Dálmine 16; Tristán Suárez 13; Santamarina 10.

Con información de Télam