Almirante Brown se consolida en lo más alto de la zona en la Primera Nacional

(actualiza con resultados y resumen de la jornada)

Almirante Brown (47 puntos) alcanzó esta noche una ajustada victoria sobre Alvarado de Mar del Plata (30) por 1-0, resultado que le permitió consolidarse en la cima de la zona A del torneo de la Primera Nacional, al disputarse la 27ma. fecha.

El equipo dirigido por Darío Franco logró el cuarto éxito en hilera y se escapó a cinco puntos de los provisorios escoltas: Agropecuario de Carlos Casares (jugará mañana ante San Martín de Tucumán) y Deportivo Morón (empató hoy con Gimnasia de Mendoza).

El delantero Santiago Vera, quien llegó en este mercado de pases luego de no ser tenido en cuenta en Tigre, estableció la diferencia para el elenco de Isidro Casanova, a los 16 minutos del segundo período.

Deportivo Morón (42) obtuvo una agónica igualdad 2-2 con Gimnasia y Esgrima de Mendoza (36) en el Nuevo Francisco Urbano.

El lateral-volante Diego Sosa, en el cuarto minuto de descuento (St. 49m.) estableció la paridad para el ‘Gallo’, que había sacado ventaja por intermedio de Ezequiel Rescaldani (Pt. 13m.). Los tantos del conjunto mendocino fueron obra de Walter Herrera (Pt. 32m.) y Rodrigo Castro (Pt. 37m.), luego expulsado en ese período inicial.

Además, Nueva Chicago (39) y Estudiantes de Río Cuarto (39) continúan trepando a expensas de nuevos triunfos.

En Mataderos, y con un intenso despliegue policial a partir de un enfrentamiento en la calle entre dos facciones de la barra ‘verdinegra’, el equipo dirigido por Andrés Montenegro doblegó a Brown de Puerto Madryn (24) por 3-2.

Los goles de Nueva Chicago fueron marcados por Franco Cáceres (Pt. 8m.), Esteban Obregón (Pt. 19m) y Ezequiel Naya (Pt. 29m.). Los descuentos del elenco chubutense, ubicado en la parte baja de la tabla, los anotaron Tomás Assennato (Pt. 35m.) y Juan Salomoni (St. 41m.).

En el estadio Antonio Candini, en tanto, el local Estudiantes logró el tercer triunfo consecutivo y batió a San Martín de San Juan (37), por 3-2.

El arquero de Estudiantes, Franco Petroli, vio cortar un invicto de 656 minutos sin que le conviertan, pues se mantenía sin goles en contra desde su arribo, procedente de River Plate, en este mercado de pases.

Los goles del ‘León’ cordobés fueron conseguidos por Santiago Zurbriggen (Pt. 10m.), Mateo Bajamich (St. 13m., de penal) y Guillermo Villalba (St. 52m.). Mientras que las conquistas del elenco sanjuanino las anotaron Francisco Grahl (Pt. 26m., de penal) y Leonel Bontempo (Pt. 43m.).

Además, Temperley, con goles de Luciano Nieto, Luis López y Adrián Arregui, superó por 3-1 a Almagro, que descontó por intermedio de David Achucarro.

Por la zona B, en la 24ta. fecha, Deportivo Riestra ensanchó su racha sin perder a 13 partidos (6 triunfos, 7 empates), al derrotar por 1-0 al líder Deportivo Maipú de Mendoza (48), en el Bajo Flores. La única anotación fue obra de Milton Céliz (St. 34m.).

En horario nocturno, en tanto, Atlético de Rafaela (40) consumó su tercera victoria seguida, al superar como visitante a Quilmes (39), por 2-1.

Los goles de la ‘Crema’ los obtuvieron Nazareno Funez (Pt. 13m.) e Ignacio Lago (St. 34m.). Mientras que el defensor Renzo Giampaoli (Pt. 22m.) había establecido la igualdad provisoria para el ‘Cervecero’.

Los partidos que restan jugarse son los siguientes:

-Zona A-

Mañana, a las 15.30: Guemes de Santiago del Estero-Patronato de Paraná.

Mañana, a las 20.00, por TV: San Martín de Tucumán-Agropecuario de Carlos Casares.

Lunes, a las 15.00: Defensores deBelgrano-Flandria

Lunes, a las 21.10, por TV: All Boys-Defensores Unidos de Zárate.

-Zona B-

Mañana, a las 15.00: Brown de Adrogué-Estudiantes

Mañana, a las 15.30: Tristán Suárez-Mitre de Santiago del Estero.

Mañana, a las 15.50, por TV: Chacarita Juniors-Aldosivi de Mar del Plata.

Mañana, a las 16.00: Gimnasia de Jujuy-Deportivo Madryn y Ferro-Villa Dálmine.

Mañana, a las 17.55, por TV: Racing de Córdoba-Independiente Rivadavia Mendoza

Mañana, a las 21.30: Atlanta-Chaco For Ever.

-Posiciones-

Zona A: Almirante Brown 47 puntos; Agropecuario y Dep. Morón 42; N. Chicago y Estudiantes (RC) 39; San Martín (T), 38; Def. Unidos, Temperley y San Martín (SJ) 37; Gimnasia (M) 36; Defensores 34; Patronato 31; Alvarado 30; Guemes 29; All Boys 28; Almagro 26; Brown PM (x) 24; San Telmo y Flandria 23.

Zona B: Dep. Maipú 48 puntos; Independiente Rivadavia 47; Chacarita 45; Atlético Rafaela 40; Quilmes 39; Dep. Riestra 37; Ferro y Dep. Madryn 33; Brown (A) y Mitre (SE) 32; Atlanta 29; Aldosivi 28; Estudiantes 27; Gimnasia (J) 25; Racing (C) 21; Chaco For Ever 20; T. Suárez 18; V. Dálmine 16.

(x) se le descontaron tres puntos y se le dio por perdido (0-1) el partido suspendido con Defensores de Belgrano.

Los primeros equipos de cada zona, juegan una final por el primer ascenso a la Liga Profesional. Del segundo al octavo clasifican al torneo Reducido para aspirar al segundo ascenso.

Los últimos de cada zona descienden y los anteúltimos juegan entre sí para dirimir el tercer retroceso de categoría.

Con información de Télam