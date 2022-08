All Boys y San Martín (T) empataron y jugaron para Belgrano

All Boys y San Martín de Tucumán empataron esta noche en Floresta, 2 a 2 por la trigésima fecha, y "jugaron" para el líder, Belgrano de Córdoba, que tomó mayor distancia en la punta del torneo de la Primera Nacional de fútbol.

El "albo" quedó cuarto con 50 puntos y los tucumanos alcanzaron a Instituto en el segundo puesto con 52. El "Pirata" cordobés, que ayer había iniciado la jornada con una victoria 1-0 justamente sobre la "Gloria", se escapa arriba con 60.

All Boys tenía la victoria en el bolsillo: iba 2-0 con goles de Brandán y Bianchi. Pero San Martín lo empató en los últimos 10 minutos con anotaciones de Herrera y Miritello.

Por su parte Gimnasia de Mendoza perdió hoy con Defensores de Belgrano por 1 a 0, como local, y también desperdició la oportunidad de acercarse a los primeros lugares.

El atacante Ezequiel Aguirre convirtió a los 29 minutos de la segunda parte con lo que el equipo del barrio porteño de Núñez celebró su undécima victoria en el torneo.

Gimnasia se mantiene con 48 puntos, mientras que Defensores de Belgrano ascendió al octavo lugar con 45 unidades. Ambos equipos se encuentran en zona de clasificación a octavos de final del Reducido para el segundo ascenso a Primera

En otros partidos Independiente Rivadavia de Mendoza derrotó a Flandria por 1 a 0, de visitante (gol de Valentín Perales a los 24m ST); Deportivo Riestra superó a Agropecuario Argentino por el mismo marcador (Walter Acuña de penal 27m PT); y en Campana el local, Villa Dálmine, no pudo con Sacachispas: fue 0 a 0.

Dálmine erró un penal (el arquero Cristian Atamañuk se lo atajó a Fernando Moreyra) y el conjunto de Villa Soldati, ahora dirigido por el DT Néstor Apuzzo, finalizó con ocho hombres por la expulsión de José Ingratti, Ezequiel Bustamante y Rodrigo Iván Díaz.

Otros marcadores: San Martín (SJ) 4 - Guillermo Brown (PM) 1 y Temperley 2 - Quilmes 3.

-Mañana: Almirante Brown-Mitre (13.10, TyC); Gimnasia (J)-Ferro (15); Chaco For Ever-Chacarita (15.10, TyC); Deportivo Morón-Deportivo Maipú y San Telmo-Brown de Adrogué (ambos a las 15.30) y Estudiantes (RC)-Almagro (16.30).

-Lunes lo harán Atlanta-Atlético de Rafaela (19) y Güemes-Tristán Suárez (21). Libre Alvarado.

Posiciones: Belgrano 60 puntos; Instituto y San Martín (T) 52; All Boys 50; Gimnasia (M) 48; Estudiantes (BA) 47; Independiente Rivadavia, San Martín (SJ), Defensores y Estudiantes (RC) 45; Chaco For Ever y Almagro 44; Riestra 41; Deportivo Maipú (x), Deportivo Madryn, Brown (Adrogué) y Brown (PM) 38; Chacarita 37; Dep. Morón, Mitre (SE), Quilmes y Ferro 36; Agropecuario y Gimnasia (J) 35; Güemes (SE) 34; Almirante Brown 33; San Telmo 31; Atlanta 30; Temperley, V. Dálmine y Alvarado 28; Nueva Chicago 27; Atlético de Rafaela 26; Flandria y Sacachispas 25; Tristán Suárez y Santamarina 24.

(x) se le descontaron tres puntos por incidentes de sus parciales en el partido de la séptima fecha.

Con información de Télam