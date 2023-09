"Si queremos llegar a la final de la Copa tenemos que mejorar", avisa Riquelme

El vicepresidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, reapareció este lunes en el inicio de una semana clave para las aspiraciones deportivas del club y avisó que el equipo de Jorge Almirón deberá "mejorar" su funcionamiento si pretende "llegar a la final de la Copa (Libertadores)" en la llave de semis ante Palmeiras de Brasil.

Riquelme asumió que en el primer juego de local "lo más importante es ganar" y mostró confianza en el plantel, al aventurar que "el jueves será un gran día" en La Bombonera, donde Boca recibirá tres días después a River Plate en un superclásico situado antes de la revancha en San Pablo, el jueves siguiente.

"No es fácil estar en la semifinal de la Copa Libertadores y todos tenemos la ilusión de llegar a la final. El equipo está bien, tenemos muy buenos jugadores, con gente grande y varios chicos. El jueves será un gran día y si hacemos las cosas bien tendremos las chances de ganar. Vamos a enfrentar a un gran equipo como Palmeiras y lo más importante es ganar. Para eso hay que defender bien y atacar bien", planteó en una entrevista con el programa F12 del canal ESPN.

Pese al taxativo mensaje, Riquelme buscó quitarle presión a los jugadores, apelando a su experiencia como futbolista: "Es una semana muy bonita, estamos en el momento y el lugar que queríamos estar. Es lo que uno sueña de chiquito, sin dudas que (los jugadores) son afortunados".

Consultado por los vaivenes del equipo en la Liga Profesional, Román entendió como "lógico" que el plantel "tenga la cabeza puesta en el partido del jueves", lo que produjo "algunos partidos buenos como en Santiago del Estero (3-0 vs. Central Córdoba) y otros no tanto".

"Cuando vos estás en semifinal de la Libertadores, quieras o no, tenés la cabeza en eso. Me pasó siendo jugador de fútbol. Inconscientemente el día de copa estabas con todos los sentidos y en el torneo capaz que no. Creo que es lo que nos está pasando en algunos momentos", reflexionó sobre el presente de Boca.

Riquelme respaldó luego al delantero uruguayo Edinson Cavani, que sólo convirtió un gol desde su llegada y terminó el último partido ante Lanús sin remates al arco. "En lo personal, ver a Cavani vestido con el uniforme del club es un sueño. Trabaja con mucha felicidad, le gusta competir y lo hace al máximo. Creo que es algo maravilloso para los chicos, espero que lo puedan disfrutar Zeballos, Barco, Medina, Equi Fernández y Langoni".

Con intención de reforzar la autoestima colectiva, el vicepresidente "xeneize" remarcó que su equipo "viene de ser bicampeón del fútbol argentino, le ganó este año una final a Patronato (la Supercopa Argentina), ahora se encuentra en la Copa Argentina (cuartos de final) y estamos en semis de la Libertadores representando al fútbol argentino entre los clubes brasileños".

"Desde afuera, siempre se ven las cosas más fáciles. Uno puede decir por qué no hizo esto o lo otro. Hay que estar ahí adentro, porque el jugador es el que toma decisiones. Uno quiere que el equipo haga las cosas de la mejor manera y que el hincha esté contento. El fútbol es muy parejo. Cuando un equipo cuando gana dos partidos decimos que es una maravilla y si pierde dos partidos decimos lo contrario", declaró Riquelme, quien levantó tres veces la Libertadores como jugador (2000, 2001 y 2007) y busca ahora su primera como dirigente.

"Algo bien hacen estos muchachos. Después que quieren jugar mejor, que tienen que jugar mejor, sí. Yo no voy a decir que no. Si queremos competir hasta el final en la Copa tenemos que hacer partidos de buen nivel porque vamos a enfrentar a un equipo de un país que está fuerte económicamente. A nosotros como club nos da felicidad estar entre los cuatro mejores de América y competirle a los brasileños con el poder que tienen. Antes eran catorce partidos, ahora es uno menos y tengo la ilusión de que lo vamos a hacer bien. Nos queda uno en casa, uno de visitante y otro en cancha neutral", detalló.

Sobre el superclásico ante River, en medio de la serie semifinal, Riquelme dijo: "Creo que todos los demás equipos de Argentina quisieran estar en nuestra situación. Esto es maravilloso. A partir del viernes pensaremos en el superclásico, con un gran rival, que tiene buenos jugadores".

"Por ahí los organizadores tendrían que haber mirado que la semis de la Copa ya estaban programadas y los clásicos se podrían haber jugado en otra fecha. Pero es lo que tocó. Si River va a llegar más descansado que nosotros, no pasa nada. Estamos en la semi de Copa y vamos a tratar de hacerlo bien", finalizó antes de dejar un párrafo final sobre los árbitros.

"Seguramente intentarán hacer las cosas lo mejor posible y si se equivocan, que sea para los dos lados", esperó.

Boca recibirá este jueves a Palmeiras en La Bombonera desde las 21.30, con el control del colombiano Wilmar Roldán.

El plantel se entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza, donde el martes el DT Jorge Almirón realizará una prueba de fútbol para comenzar a definir el equipo titular ante Palmeiras.

Mañana, desde las 14.00, en el sitio soysocio.com, los socios activos podrán reservar su lugar para ese partido y el miércoles desde las 14 lo harán los socios adherentes, ambos con cuotas al día y sin pagar ningún recargo. Abonados y vitalicios ingresarán de la manera habitual con sus carnets correspondientes.

Con información de Télam