"Recuperación y atacar el espacio", las claves que menciona Paulo Díaz en triunfo de River

El zaguero chileno Paulo Díaz, autor de la conquista en el clásico que su equipo, River Plate, le ganó a San Lorenzo por 1-0, destacó que “la recuperación y atacar el espacio” resultaron los argumentos que esgrimió el conjunto ‘millonario’ para llevarse la victoria del Nuevo Gasómetro.

“La recuperación y atacar el espacio rápido. Esas fueron las claves de la victoria”, expresó el defensor, de 27 años, que marcó en la primera etapa, mediante un cabezazo, tras un córner ejecutado por Esequiel Barco.

Díaz exhibió su respeto y pidió disculpas con sus gestos a la parcialidad azulgrana por haber anotado frente al club “que me hizo conocido en la Argentina”.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

“Sentí que era necesario mostrar ese respeto porque San Lorenzo fue el club que me recibió primero en la Argentina. Algunos (hinchas) me aplaudieron, otros me putearon”, se sinceró el jugador.

En relación al rendimiento colectivo exhibido por el equipo del DT Marcelo Gallardo, el zaguero central consideró que el funcionamiento “va en ascenso”.

“Jugamos un buen partido, convertimos en figura al arquero rival (Sebastián Torrico). Tal vez nos faltó algo más de serenidad para no sufrir sobre el final”, consideró Díaz.

Con información de Télam