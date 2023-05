"Nos llevamos un punto importante", valoró Damonte

El director técnico de Sarmiento de Junín, Israel Damonte, valoró hoy que su equipo rescató "un punto importante" para la lucha por la permanencia, luego de igualar sin goles en la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata.

"No era un partido fácil, jugamos contra un equipo con mucho sentido de pertenencia y en su casa”, resaltó ante la prensa luego de sumar el quinto partido sin perder, lo que le permitió a Sarmiento alejarse a seis puntos de la zona de descenso.

Damonte, surgido de Estudiantes de La Plata, negó haber jugado "un partido aparte" por enfrentar a Gimnasia. "Es lógico que no me quieran. Yo me debo a Sarmiento y trato de que mi equipo esté bien".

“Fue un partido muy luchado, de pocos espacios. Defendimos bien y no nos generaron mucho peligro. En el segundo tiempo nos costó llegar”, concluyó.

Con información de Télam